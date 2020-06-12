День России: что это за праздник и как его отмечают

О том, что празднуют 12 июня в России, как появился этот праздник и как День России отметят сегодня.

История праздника

Народные депутаты РСФСР 12 июня 1990 года на своем первом съезде приняли Декларация о государственном суверенитете РСФСР.

Помимо провозглашения суверенитета РСФСР и намерения создать новое демократическое правовое государство в составе обновленного Союза ССР, в декларации также утверждались:

приоритет Конституции и законов РСФСР над законодательными актами СССР;

равные правовые возможности для новообразованных политических партий, общественных организаций и объединений, в том числе и неформальных;

принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей;

необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев в составе РСФСР.

В мае 1991 года Верховный совет РСФСР объявил 12 июня нерабочим днем.

С 11 июня 1992 года, по постановлению Верховного Совета Российской Федерации этот день стал праздничным как "День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации". 25 сентября того же года были внесены соответствующие изменения в Кодекс законов о труде.

12 июня 1998 года Борис Ельцин в своем телевизионном обращении предложил переименовать праздник в "День России". Официально это название было присвоено с принятием нового Трудового кодекса в 2002 году. "Днем независимости России" это праздник, как его иногда ошибочно называют, никогда не назывался.

Какие мероприятия запланированы

Президент Владимир Путин в День России лично примет участие в ряде праздничных мероприятий: в награждении Героев Труда и церемонии подъема флага на Поклонной горе.

Вечером на Красной площади состоится праздничный концерт "Мы – вместе!" Зрителями на концерте станут волонтеры, работающие в период пандемии коронавируса. Все они уже сдали тесты на COVID-19, а артисты пройдут тестирование во время подготовки к концерту. В ходе их выступления будет соблюдаться социальная дистанция - она будет даже больше положенных 1,5 метра.

Широко отметить праздник намерены политические партии и общественные движения, соблюдая при этом необходимые санитарные меры в связи с пандемией коронавируса.

"Мы обязательно отметим День России и проведем торжественное собрание по этому случаю в актовом зале Института мировых цивилизаций. Мы продолжаем соблюдать меры безопасности в условиях пандемии, поэтому соберутся только депутаты, все будут находиться на безопасном расстоянии друг от друга, в масках и перчатках. Я выступлю с речью, потом все желающие смогут тоже высказаться, мы пригласим СМИ, проведем прямой эфир в социальных сетях", - рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Единая Россия" в этот день по всей стране проведет ряд праздничных мероприятий, в частности, активисты партии будут раздавать ленты триколора всем гражданам - там, где это позволяет эпидемиологическая ситуация. Партия организует две крупные акции - "Флаг России - в каждый дом" и #ОкнаРоссии. Участники разместят на фасадах и в окнах домов не только российский триколор, но и тематические рисунки.

Целый ряд праздничных акций готовит ко Дню России Общероссийский народный фронт. Так, в регионах пройдут масштабные акции по приготовлению русского пирога как "символа дня", на Саяно-Шушэнской ГЭС появится самое большое в мире граффити с названием страны. Граффити в честь России также появятся и за рубежом: в Барселоне, Лондоне и американском штате Техас. А в более чем 40 российских регионах пройдут символические поднятия флага России, в том числе на острове Кижи, мысе Ласпи в Севастополе, на Куршской косе в Калининграде.

Кроме того, все желающие смогут принять участие в музыкальном онлайн-флэшмобе "Молодежки ОНФ". Для этого надо будет снять видеоролик с исполнением песни "От чего так в России березы шумят" и опубликовать в соцсетях с соответствующими хэштегами. Как отметили в движении, эта песня выбрана потому, что русский пейзаж с березой - это одна из главных ассоциаций, возникающих при мыслях о России.

У российских школьников и студентов также будет возможность принять участие во флэшмобе "Расскажи о Родине", который организует Российский союз молодежи. Для этого им нужно будет снять и выложить в соцсетях фото и видео о любимых достопримечательностях своего региона.

Заранее подготовился к празднованию Союз журналистов России. Накануне, 11 июня, организация провела флэшмоб, в рамках которого корреспонденты региональных СМИ сфотографировались на фоне российского триколора. Участие в акции, как сообщается на официальном сайте СЖР, приняли члены региональных отделений из Кабардино-Балкарии, Кубани, Екатеринбурга, Самары, Воронежа, Еврейской автономной области, Волгограда и других регионов.

В Абхазии в День России, по инициативе общественной организации "Волонтеры Победы" на набережной Сухума будет раздача ленточек с триколором.