Выявлено 8 835 новых случаев коронавируса в России

СУХУМ, 14 июн - Sputnik. В России за сутки выявлено 8 835 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.
Из общего числа вновь выявленных случаев 36,2% не имели клинических проявлений болезни.
За сутки зафиксировано 119 летальных исходов, полностью выздоровели 5 409 человек. За весь период пандемии установлено 6 948 летальных исходов, выздоровело 280 050 человек.
В Краснодарском крае за последние сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 77 человек.
Общее число выявленных заболевших COVID-19 в Абхазии на сегодняшний день составляет 37 человек. Девять человек проходят лечение в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.
Читайте также:
- Новый случай коронавируса выявлен в Абхазии