Выявлено 8 835 новых случаев коронавируса в России

Всего на сегодняшний день в России выявлено 528 964 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 14 июн - Sputnik. В России за сутки выявлено 8 835 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.

Из общего числа вновь выявленных случаев 36,2% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки зафиксировано 119 летальных исходов, полностью выздоровели 5 409 человек. За весь период пандемии установлено 6 948 летальных исходов, выздоровело 280 050 человек.

В Краснодарском крае за последние сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 77 человек.

Общее число выявленных заболевших COVID-19 в Абхазии на сегодняшний день составляет 37 человек. Девять человек проходят лечение в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.

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