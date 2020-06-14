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Выявлено 8 835 новых случаев коронавируса в России

© Sputnik / Григорий Сысоев
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (714)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200614/1030323632/Vyyavleno-8-835-novykh-sluchaev-koronavirusa-v-Rossii.html

Всего на сегодняшний день в России выявлено 528 964 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 14 июн - Sputnik. В России за сутки выявлено 8 835 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19. 

Из общего числа вновь выявленных случаев 36,2% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки зафиксировано 119 летальных исходов, полностью выздоровели 5 409 человек. За весь период пандемии установлено 6 948 летальных исходов, выздоровело 280 050 человек.

В Краснодарском крае за последние сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 77 человек. 

Общее число выявленных заболевших COVID-19 в Абхазии на сегодняшний день составляет 37 человек. Девять человек проходят лечение в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (714)


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