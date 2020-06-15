Всего на сегодняшний день в России выявлено 537 210 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 8 246 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.

За сутки зафиксировано 143 летальных исхода, полностью выздоровели 4 489 человек. За весь период установлено 7 091 летальный исход, выздоровело 284 539 человек.

В Краснодарском крае за последние сутки диагноз коронавирус подтвердился у 72 человек.

Общее число выявленных заболевших COVID-19 в Абхазии на сегодняшний день составляет 37 человек. Девять человек проходят лечение в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.

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