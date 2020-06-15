16:06 15 Июня 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD70.40
  • EUR79.15
Поиск

В России выявлено 8 246 новых случаев коронавируса

© Sputnik / Денис Абрамов
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (716)
70 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200615/1030329301/V-Rossii-vyyavleno-8-246-novykh-sluchaev-koronavirusa.html

Всего на сегодняшний день в России выявлено 537 210 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 8 246 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.

За сутки зафиксировано 143 летальных исхода, полностью выздоровели 4 489 человек. За весь период установлено 7 091 летальный исход, выздоровело 284 539 человек.

В Краснодарском крае за последние сутки диагноз коронавирус подтвердился у 72 человек.

Общее число выявленных заболевших COVID-19 в Абхазии на сегодняшний день составляет 37 человек. Девять человек проходят лечение в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.

Читайте также:

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (716)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Абхазский государственный ботанический сад
Сад карантинного периода: что происходит в Ботсаду Сухума
Шагом марш: репетиция пешей части парада Победы в Москве
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться