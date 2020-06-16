15:53 16 Июня 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.75
  • EUR79.04
Поиск
Пресс-конференция оперной певицы Хиблы Герзмава

Пережить кошмар: Хибла Герзмава рассказала, как болела COVID-19

© Sputnik / Владимир Астапкович
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (718)
54013
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200616/1030339164/Perezhit-koshmar-Khibla-Gerzmava-rasskazala-kak-bolela-COVID-19-.html

Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава переболела коронавирусной инфекцией, хотя, по ее собственным словам, соблюдала все карантинные меры.

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Знаменитая оперная певица Хибла Герзмава сообщила, что переболела COVID-19. Об этом артистка написала на своей странице в Facebook.

По словам Герзмава, она заразилась вирусом, несмотря на то, что "безвылазно сидела дома с 13 марта, соблюдала все меры предосторожности".

Певица почувствовала себя плохо в середине мая, у нее поднялась температура, а затем пропало обоняние.

"Но самое страшное было впереди! Мучительные и самые трудные 10 дней борьбы, когда разрывает от боли в клочья твое тело, жилы, голову, болела даже кожа, была высокая температура!", - поделилась Хибла Герзмава.

Врачи диагностировали у нее легкую форму коронавируса.

"Самый большой страх был за легкие, КТ показала двустороннюю пневмонию, но, к счастью, с минимальным поражением легких. Врачи диагностировали легкую форму, без надобности в госпитализации, с лечением на дому", - рассказала певица.

Артистку не стали госпитализировать, она болела дома.

"Страшно подумать, если у меня была легкая форма, то как мучаются люди при тяжелой и средней тяжести???!!!" - написала певица. 

Она поблагодарила своих врачей и медперсонал московской поликлиники за лечение. 

Сейчас Герзмава чувствует себя хорошо, тесты на COVID-19 отрицательные.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (718)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Абхазский государственный ботанический сад
Сад карантинного периода: что происходит в Ботсаду Сухума
К испытаниям готов: новейший корвет "Алдар Цыденжапов" прибыл во Владивосток
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться