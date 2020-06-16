Пережить кошмар: Хибла Герзмава рассказала, как болела COVID-19

Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава переболела коронавирусной инфекцией, хотя, по ее собственным словам, соблюдала все карантинные меры.

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Знаменитая оперная певица Хибла Герзмава сообщила, что переболела COVID-19. Об этом артистка написала на своей странице в Facebook.

По словам Герзмава, она заразилась вирусом, несмотря на то, что "безвылазно сидела дома с 13 марта, соблюдала все меры предосторожности".

Певица почувствовала себя плохо в середине мая, у нее поднялась температура, а затем пропало обоняние.

"Но самое страшное было впереди! Мучительные и самые трудные 10 дней борьбы, когда разрывает от боли в клочья твое тело, жилы, голову, болела даже кожа, была высокая температура!", - поделилась Хибла Герзмава.

Врачи диагностировали у нее легкую форму коронавируса.

"Самый большой страх был за легкие, КТ показала двустороннюю пневмонию, но, к счастью, с минимальным поражением легких. Врачи диагностировали легкую форму, без надобности в госпитализации, с лечением на дому", - рассказала певица.

Артистку не стали госпитализировать, она болела дома.

"Страшно подумать, если у меня была легкая форма, то как мучаются люди при тяжелой и средней тяжести???!!!" - написала певица.

Она поблагодарила своих врачей и медперсонал московской поликлиники за лечение.

Сейчас Герзмава чувствует себя хорошо, тесты на COVID-19 отрицательные.