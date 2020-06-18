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В России выявлено 7 790 новых случаев коронавируса

© Sputnik / Илья Питалев
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (722)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200618/1030351398/V-Rossii-vyyavleno-7-790-novykh-sluchaev-koronavirusa.html

Всего на сегодняшний день в России выявлен 561 091 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 18 июн - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 7 790 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.

Из общего числа вновь выявленных 31,5% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки зафиксировано 182 летальных исхода, полностью выздоровел 9 621 человек. За весь период установлено 7 660 летальных исходов, выздоровело 313 963 человека.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, свыше 434 тысяч человек скончались.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них десять граждан находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (722)


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