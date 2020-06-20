Опасные связи 5G: что ждать от сетей нового поколения

Люди по всему миру протестуют против сетей 5G, которые, по их мнению, распространяют COVID-19. Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов назвал это радиофобией. Что представляет собой пятое поколение сотовой связи и почему его опасаются, разбиралась корреспондент РИА Новости Татьяна Пичугина.

Выше по частоте

Стандарт 5G — это естественное продолжение предыдущих поколений связи. Он использует чуть более высокие частоты микроволнового диапазона, что позволяет увеличить объем пропускаемой информации, уменьшить размеры базовых станций.

"Их можно располагать на вышках, столбах городского освещения, домах, консолях на автомагистралях. Иногда можно увидеть на столбах большие железные коробки. Это и есть аппарат 5G, там же антенна. Отдельных вышек не ставят, достаточно тех, что уже есть для 3G и 4G", — говорит Сергей Макаров, профессор Высшей школы прикладной физики и космических технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).

Идея 5G зародилась в Китае, гораздо более плотно населенном. Когда огромное число людей — например, на стадионе, вокзале, метро — одновременно используют интернет, стримят видео, смотрят ролики, неизбежны перебои связи. Чтобы решить эту проблему, потребовался новый стандарт, передающий больше данных на высоких скоростях.

"Для этого подняли частоту. Если раньше было один-два гигагерца, теперь прыгнули под сто гигагерц. Это привело к тому, что расстояния, покрываемые такой базовой станцией, резко сократились — до одного-двух километров. Для сравнения: 4G обслуживает район до сорока километров. Меньше расстояния, чаще надо ставить базовые станции", — поясняет ученый.

Принципиальное отличие 5G с точки зрения качества связи — даже не столько скорость, сколько минимизация задержек при передаче информации, уточняет Кирилл Игнатков, заместитель директора Института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета (Екатеринбург).

"Это актуально для автоматизированных систем управления, мультимедиасервисов. Технически 5G использует более широкие полосы частот. Можно больше информации передать при тех же типах модуляций и технических средств. Развитие идет все в том же ключе, что и связь прошлых поколений", — отмечает эксперт.

В мире связь пятого поколения развивается пока в виде тестовых зон. Они действуют, например, в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, в Москве — в "Сколково", на ВДНХ, в "Лужниках", парке Горького.

5G и здоровье

Мобильная связь, в том числе 5G, задействует радиодиапазон. В отличие от рентгеновского или гамма-излучения, у радиоволн не хватает энергии, чтобы ионизировать вещество, то есть изменять его химический состав, разрушать.

"Влияние радиоволн разных частот на человека изучают с 1960-х годов. Известно только, что частоты, применяемые в сетях 5G, термически влияют на организм. Это когда энергия радиоволны сообщается молекулам, что приводит к ускорению их движения. Однако доказано, что это безвредно, так как речь идет об очень маленьких значениях", — подчеркивает Абдукодир Хакимов, младший научный сотрудник Института прикладной математики и телекоммуникаций РУДН.

"Точно известно, что мощности, которые излучаются в пространство в системе 5G, такие же, как в 4G. Можно купить приборчик измерения электромагнитного поля в точке приема и проверить мощность дома, на даче, на улице. Это успокоит человека психологически", — советует профессор Макаров.

Игнатков обращает внимание еще на один аспект: любое телекоммуникационное оборудование, легально попадающее в страну, должно быть сертифицировано, в том числе на соответствие санитарно-гигиеническим нормам. "Думаю, здесь можно полностью положиться на государственное регулирование", — говорит он.

Данных о влиянии мобильной связи, Wi-Fi, Bluetooth на здоровье множество, но они довольно противоречивы. ВОЗ пока признает единственный вид воздействия — термический (ухо, например, нагревается, если долго говорить по мобильному), но считает его неопасным.

Между тем в интернете разместили петиции с призывом установить мораторий на развертывание 5G. Авторы одной из них указывают: "Никто не сможет избежать воздействия все более широкого использования беспроводных технологий. Потому что, помимо растущего числа 5G-излучателей (даже внутри домов, магазинов, госпиталей), частью интернета вещей станут, согласно оценкам, примерно десять-двадцать миллиардов подключений (холодильников, стиральных машин, камер наблюдения, беспилотных машин и так далее)". Обращение подписали сотни ученых и врачей.

"Что касается опасений в отношении 5G и коронавируса, то здесь скорее люди сталкиваются с неприятием нового, поскольку данных о том, что эти диапазоны частот более вредны, чем диапазоны предыдущих поколений, нет", — считает Игнатков.

Любая новая технология всегда вызывала беспокойство у человека. В случае с 5G пандемия сыграла роль катализатора волнений среди некоторых групп населения. Однако реальных оснований для опасений нет.