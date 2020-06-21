Еще 64 случая коронавируса выявлено за сутки на Кубани

За сутки в России зарегистрировали 7 728 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Больше всего новых больных выявили в Москве, Подмосковье, Ханты-Мансийском административном округе и Санкт-Петербурге (229). При этом у 2 335 человек нет симптомов заболевания.

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. В Краснодарском крае за сутки диагностировано еще 64 случая коронавируса, сообщается на сайте администрации Кубани.

"В Краснодаре обнаружено 9 случаев инфекции, 5 – в Армавире и Северском районе, 4 – в Гулькевичском, Белореченском, Крымском и Новокубанском районах. По три случая – в Кавказском и Кущевском муниципалитетах, по 2 – в Туапсинском, Ейском, Тихорецком, Выселковском, Павловском и Кореновском районах. По одному пациенту прибавилось в Сочи, Новороссийске, Горячем Ключе, Абинском, Динском, Успенском, Отрадненском, Лабинском, Красноармейском, Калининском и Тимашевском районах", - говорится в сообщении.

Общее число больных с подтвержденным коронавирусом составляет 5440, из них 377 детей. При этом 4181 пациент уже выписан с выздоровлением, в том числе 36 – за последние сутки, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

63 пациента с COVID-19 скончались. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 16 человек.

В обсерваторах края сейчас находится 530 человек. За все время через них прошло 10 562 граждан.

По последним данным оперативного штаба по защите населения от коронавируса в Абхазии за все время пандемии было зафиксировано 38 случае заболевания коронавирусной инфекцией.