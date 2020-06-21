Путин не исключил, что вновь будет баллотироваться в президенты России

Голосование по поправкам в Конституцию России пройдет 1 июля. Участки для голосования организованы более чем в ста странах мира.

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин не исключил, что в случае принятия поправок к Конституции России, воспользуется правом выдвижения на новый срок.

"Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности этого. Если это возникнет в Конституции - возможности баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет", - сказал он в эфире канала "Россия 1".

Президент России Владимир Путин, комментируя поправку в конституцию, которая в случае принятия даст ему право баллотироваться на новый срок, заявил, что иначе года через два вместо нормальной работы на многих уровнях власти начнется "рысканье глазами" в поисках возможных преемников, а нужно не поисками заниматься.

"Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет, года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной, ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников", - сказал Путин.

Он добавил, что "работать надо, а не преемников искать".

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Абхазии состоится 1 июля в помещении консульского отдела посольства России по адресу город Сухум, улица Лакоба, дом 45 (вход с улицы Аидгылара),

С полным текстом поправок можно ознакомиться на сайте общероссийского голосования по изменениям в Конституцию.

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