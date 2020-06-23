Владимир Путин обратился к нации: главное

Президент России выступил с обращением к народу. Это не первое обращение главы государства во время пандемии коронавируса, но самое большое, оно длилось более 50 минут.

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Владимир Путин поблагодарил граждан за то, как достойно они прошли самый опасный период эпидемии коронавируса в России.

Ситуация с коронавирусом в России

По словам главы российского государства, многих людей объединило четкое, ясное понимание ситуации, осознание угрозы того, что бороться и победить можно только всем вместе, и что человеческая жизнь — это главное.

"Мы действовали, опираясь на эти ценности, и именно поэтому смогли ответить на вызов колоссальной сложности. <...> Дорогие друзья, хотел бы еще раз искренне поблагодарить всех вас за ответственное отношение и к своему здоровью, и к безопасности близких, за взаимную поддержку, за то достоинство, с которым вы, граждане России, прошли через самый опасный этап эпидемии", - сказал он в ходе телеобращения.

Также глава государства напомнил, что все принятые меры по борьбе с распространением COVID-19 были обоснованы: именно они позволили спасти десятки тысяч жизней, а гибкая модель реагирования на коронавирус - федеральные ограничения и дополнительные полномочия регионам - себя оправдала.

Благодаря усилению мер санитарной защиты на границе, подчеркнул Путин, России удалось отразить первый удар и задержать эпидемию, "ее пик на полтора-два месяца".

"Но эти, безусловно, сложные дни, недели, месяцы, у всех нас было совсем другое ощущение времени. Слишком многое они в себя вместили: резко изменившийся уклад жизни, ограничение для работы и общения, тревоги и опасения, и даже горечь потерь, разлуки с родными, близкими, мысли о том, что будет завтра, как защитить, оградить от беды самых близких, как обеспечить семью, детей, поддержать родителей", - добавил российский лидер.

В то же время Путин отметил, что вирус по-прежнему опасен, и призвал россиян быть осторожными, пока не появится вакцина. Уверенность в ее эффективности и надежности должна быть на 100%.

"Сейчас сразу 14 федеральных центров России работают над созданием вакцины от коронавируса. <...> И, что очень важно, Россия в числе немногих стран мира сумела наладить собственное производство эффективных лекарств для лечения коронавируса", — сказал он.

Однако, заметил Путин, вакцина не панацея, поэтому противостоять инфекции можно лишь с соблюдением всех профилактических мер. Кроме того, по его мнению, необходимо извлечь и уроки из эпидемии, так как вскрылись многие нерешенные проблемы.

Меры поддержки населения

Во время своего телеобращения президент России предложил ряд мер для поддержки населения в сложный послекарантинный период.

Предложено продлить на два месяца, до 15 сентября "коронавирусные" выплаты соцработникам.

С 1 января повысить НДФЛ с 13% на 15% для граждан, зарабатывающих более пяти миллионов рублей год: вырученные от повышения налога на доход физлиц средства (порядка 60 миллиардов ежегодно) направить на лечение детей с орфанными заболеваниями.

В июле выплатить еще по десять тысяч рублей семьям, где есть ребенок младше 16 лет.

Семьям, где оба родителя потеряли работу, выплатить по три тысячи рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и августе.

Расширить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью с трех до шести миллионов рублей, в Москве и Петербурге — до 12 миллионов.

Выделить еще 100 миллиардов на программу льготного кредитования компаний в два процента (при условии сохранения рабочих мест).

С 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых на всю страну, получить его можно будет в каждом регионе.

Предоставлять статус самозанятого не с 18, а уже с 16 лет, эта мера коснется трех миллионов человек, они получат налоговый капитал в размере одного МРОТ.

Снизить налог на прибыль IT-компаний с 20% до 3%, ставку их страховых взносов — до 7,6%.

Оказать дополнительную помощь субъектам Федерации — выделить им еще 100 миллиардов рублей.

Сто миллиардов также направить регионам для обновления дорожной сети.

Предприниматели, работающие за рубежом, должны получить возможность платить налоги в размере пяти миллионов рублей в год без предоставления налоговой отчетности.

Правительство обязано предусмотреть увеличение доли эффективных расходов на здравоохранение и образование.

Экономика России в полную силу еще не заработала, а безработица подросла, вызванные пандемией COVID-19 трудности еще не отступили.

Власти РФ не допустили резкого падения курса рубля в период нестабильности на сырьевых и финансовых рынках, сейчас же российская национальная валюта фактически вернулась на докризисный уровень, а ее стабильность обеспечена за счет прочности фундаментальных основ российской экономики.

"Эпидемия еще не закончилась. Нам еще предстоит дожать, додавить эту заразу. Но жизнь берет свое, входит в привычное русло, в нормальный ритм. Да, у всех сейчас накопилось немало задач, забот, которыми предстоит заниматься в ближайшее время и дома, и на работе. <...> Уверен, что вместе мы непременно решим все возникающие проблемы, все обязательно наверстаем, преодолеем и временные, и любые другие трудности. Мы уже доказали, что умеем это делать", — подытожил Путин.

Президент России Владимир Путин отметил, что в стране отработан механизм оперативного реагирования, по его словам, "никто не останется в беде - вся Россия придет на помощь".