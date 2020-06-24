"Такого в Кремле еще не было": что ждать от парада Победы - 2020

Пятнадцать тысяч военнослужащих, 234 единицы наземной боевой техники, 80 самолетов и вертолетов — в 10:00 на Красной площади начнется юбилейный парад в честь 75-летия Великой Победы, перенесенный с 9 Мая из-за пандемии коронавируса.

Дата 24 июня тоже символическая — в 1945-м в этот день по брусчатке главной площади страны прошли воины, сломавшие хребет нацистской Германии. О том, что нас ждет сегодня, в материале корреспондента РИА Новости Андрея Коца.

В сжатые сроки

К параду готовились в авральном режиме. Первая репетиция в подмосковном Алабино состоялась 8 июня. Две недели подряд тысячи солдат и офицеров со всей страны тянули носок и чеканили шаг в едином строю. Из-за пандемии коронавируса в парадные расчеты попали далеко не все, кого отобрали. В начале июня министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в шествии примут участие преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.

Тренировки проводили при строгом соблюдении мер безопасности. Всем выдали медицинские маски и перчатки, контакты с гражданскими запретили.

Военнослужащие прошли тест на коронавирус, им регулярно измеряли температуру, при малейшем подозрении на недомогание немедленно изолировали. Словом, сделано все возможное, чтобы не допустить вспышки инфекции, ведь соблюдать социальную дистанцию в полтора метра в парадной "коробке" невозможно.

Организаторы обещают грандиозное зрелище. Парад в этом году продлится не час, как обычно, а полтора. Как и 75 лет назад, все начнется с "Юбилейного встречного марша". По Красной площади торжественно, со скоростью 120 шагов в минуту, пройдут лучшие представители всех видов и родов Вооруженных сил России и других силовых ведомств, а также выпускники и курсанты военных училищ.

Парадные колонны формируются из более чем 40 расчетов. Пронесут штандарты фронтов, пройдут знаменная рота с боевыми знаменами прославленных соединений и воинских частей, роты пехоты, летчиков, моряков, инженеров, разведчиков и пограничников.

Десять расчетов будет в форме времен Великой Отечественной — такая масштабная историческая реконструкция состоится впервые. Вооружение пехотинцев — самозарядные карабины Симонова и винтовки Мосина, легендарные пистолеты-пулеметы Шпагина и Судаева. А следом за по брусчатке пройдут 30 танков Т-34-85 и семь самоходок Су-100.

Новые танки

Приглашение на парад разослали лидерам 20 государств. Тринадцать его приняли. По Красной площади пройдут парадные расчеты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Узбекистана, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана и Туркменистана — по 70 человек в каждой "коробке". В Москву приехали наиболее подготовленные и дисциплинированные военнослужащие. Так, Китай прислал роту почетного караула, славящуюся идеальной строевой выучкой.

В юбилейном параде Победы примет участие рекордное количество военной техники — 234 боевые машины. Будет немало новинок, еще ни разу не выезжавших на главную площадь страны. Так, зрителям продемонстрируют модернизированные основные боевые танки Т-90М и Т-80БВМ, которые составят костяк бронетанковых сил в арктических регионах.

Артиллеристы представят новейшую реактивную систему залпового огня "Торнадо-С", пришедшую на смену знаменитому "Смерчу", представители ПВО покажут зенитно-ракетный комплекс С-350 "Витязь", а военнослужащие РХБЗ — тяжелую огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка" на колесном шасси.

По Красной площади впервые пройдут обновленные боевые машины пехоты БМП-2М с боевым модулем "Бережок". Эта модернизация позволит подтянуть обширный парк из более чем 3000 единиц БМП-2 в арсенале российской армии до современного уровня. Дебютируют в Москве и береговые российские комплексы "Бал", способные уверенно поражать морские цели на дальности до 120 километров и надежно прикрывающие побережье от десанта противника.

Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, во время движения к Москве

В воздушной части парада над Красной площадью пролетят 80 самолетов и вертолетов: истребители Су-35, Су-30, МиГ-29СМТ, Су-57, фронтовые бомбардировщики Су-24М2 и Су-34, штурмовики Су-25, перехватчики МиГ-31 с новейшими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-160, а также боевые вертолеты Ми-35М, Ка-52 и Ми-28.

Как это было

Во время исторического парада 24 июня 1945-го воздушного шоу не проводили — с утра стояла низкая облачность и шел сильный дождь. Более 200 самолетов остались на аэродромах базирования. Однако других участников марша ливень не остановил.

Подъем протрубили в четыре утра. Из казарм к Красной площади двинулись сводные полки фронтов. От заводов, фабрик и госучреждений вышли праздничные колонны демонстрантов, а на улицу Горького вывезли танки и орудия. Около десяти часов на площади перед Мавзолеем выстроились полки — в том же порядке, в каком они держали линию фронта. На правом фланге — полк Карельского фронта, на левом — войска 3-го Украинского.

Сводные части укомплектовали рядовыми, сержантами и офицерами, особо отличившимися на войне, награжденными боевыми орденами. Знаменщики с ассистентами несли по 36 знамен наиболее героических соединений и частей каждого фронта.

Сводный полк ВМФ под командованием вице-адмирала Владимира Фадеева составили из представителей Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Днепровской и Дунайской флотилий.

Марш замыкала колонна солдат с 200 опущенными знаменами и штандартами разгромленных немецких войск. Под дробь 80 барабанов их бросили к подножию Мавзолея. За этими знаменами Смерш охотилась весь май 1945-го. Захватили более 200 штандартов, но приносить их все на Красную площадь сочли излишним. Историки утверждают, что бросить вражеские знамена к подножию Мавзолея предложил лично Сталин.

За пешими расчетами последовали кавалеристы и боевая техника — всего 1850 единиц, от мотоциклов до тяжелых танков. В параде приняли участие и машины союзников, например американские грузовики "Студебекер", "Додж", а также командирские джипы "Виллис", поставлявшиеся СССР по ленд-лизу. Колонны техники на протяжении 50 минут шли через Красную площадь непрерывным потоком.

Парад Победы завершился около полудня маршем Семена Чернецкого "Слава Родине" в исполнении сводного оркестра. Шествие длилось два часа. А вечером, когда погода улучшилась, над столицей полыхнул грандиозный фейерверк.