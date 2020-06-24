Парад Победы в Москве: онлайн-трансляция

На Красной площади проходит юбилейный парад в честь 75-летия Великой Победы, перенесенный с 9 Мая из-за пандемии коронавируса.

В Параде примут участие пятнадцать тысяч военнослужащих, 234 единицы наземной боевой техники, 80 самолетов и вертолетов.

Будет немало новинок, еще ни разу не выезжавших на главную площадь страны. Так, зрителям продемонстрируют модернизированные основные боевые танки Т-90М и Т-80БВМ, которые составят костяк бронетанковых сил в арктических регионах.

Артиллеристы представят новейшую реактивную систему залпового огня "Торнадо-С", пришедшую на смену знаменитому "Смерчу", представители ПВО покажут зенитно-ракетный комплекс С-350 "Витязь", а военнослужащие РХБЗ — тяжелую огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка" на колесном шасси.

По Красной площади впервые пройдут обновленные боевые машины пехоты БМП-2М с боевым модулем "Бережок". Эта модернизация позволит подтянуть обширный парк из более чем 3000 единиц БМП-2 в арсенале российской армии до современного уровня. Дебютируют в Москве и береговые российские комплексы "Бал", способные уверенно поражать морские цели на дальности до 120 километров и надежно прикрывающие побережье от десанта противника.

В воздушной части парада над Красной площадью пролетят 80 самолетов и вертолетов: истребители Су-35, Су-30, МиГ-29СМТ, Су-57, фронтовые бомбардировщики Су-24М2 и Су-34, штурмовики Су-25, перехватчики МиГ-31 с новейшими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-160, а также боевые вертолеты Ми-35М, Ка-52 и Ми-28

По Красной площади пройдут парадные расчеты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Узбекистана, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана и Туркменистана.

За Парадом будут наблюдать делегации из 13 стран, в том числе делегация из Абхазии, которую возглавляет президент страны Аслан Бжания.