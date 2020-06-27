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Роспотребнадзор отменил справки об отсутствии COVID-19 для санаториев

© Sputnik / Artur Lebedev
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (730)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200627/1030420921/Rospotrebnadzor-otmenil-spravki-ob-otsutstvii-COVID-19-dlya-sanatoriev.html

Роспотребнадзор внес изменения в рекомендации по работе санаториев, принимающих туристов на территории России.

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Отдыхающие в российских санаториях теперь не должны предоставлять справку об отрицательном тесте на коронавирус, это следует из документа, опубликованного на сайте Роспотребнадзора.

При этом будет необходимо предъявить документ об отсутствии контакта с больным COVID-19 в последние две недели.

Кроме того, санаториям разрешили селить отдыхающих по 1-2 человека в номер, исключением являются семьи или проживающие вместе. Допускаются и групповые процедуры в санаториях, но с соблюдением социальной дистанции.

© Sputnik / Акоп Кущян
Минздрав и Минтуризма Абхазии сформируют предложения об открытии турсезона

Общее число инфицированных в России с начала эпидемии составило 627 646 человек. Умерли за все время 8969, вылечились - 393 352 пациента.

По последним данным ВОЗ, насчитывается свыше девяти с половиной миллионов инфицированных, почти 490 тысяч из них умерли.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них четверо граждан находятся в Гудаутском госпитале, 33 человека выздоровели, и один пациент умер.

До 1 июля, по распоряжению президента Абхазии Аслана Бжания, действует запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах и иных местах размещения.

Медицинскому сообществу республики совместно с Минтуризма поручено сформировать экспертное мнение об открытии турсезона в Абхазии и вынести вопрос на ближайшее заседание штаба до 1 июля 2020 года.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (730)


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