Роспотребнадзор отменил справки об отсутствии COVID-19 для санаториев

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Отдыхающие в российских санаториях теперь не должны предоставлять справку об отрицательном тесте на коронавирус, это следует из документа, опубликованного на сайте Роспотребнадзора.
При этом будет необходимо предъявить документ об отсутствии контакта с больным COVID-19 в последние две недели.
Кроме того, санаториям разрешили селить отдыхающих по 1-2 человека в номер, исключением являются семьи или проживающие вместе. Допускаются и групповые процедуры в санаториях, но с соблюдением социальной дистанции.
Общее число инфицированных в России с начала эпидемии составило 627 646 человек. Умерли за все время 8969, вылечились - 393 352 пациента.
По последним данным ВОЗ, насчитывается свыше девяти с половиной миллионов инфицированных, почти 490 тысяч из них умерли.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них четверо граждан находятся в Гудаутском госпитале, 33 человека выздоровели, и один пациент умер.
До 1 июля, по распоряжению президента Абхазии Аслана Бжания, действует запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах и иных местах размещения.
Медицинскому сообществу республики совместно с Минтуризма поручено сформировать экспертное мнение об открытии турсезона в Абхазии и вынести вопрос на ближайшее заседание штаба до 1 июля 2020 года.
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