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Еще 59 случаев коронавируса подтверждено на Кубани

© Sputnik / Павел Кононов
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (730)
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Sputnik Абхазия
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За последние сутки в России коронавирусная инфекция нового типа выявлена еще у 6 791 человека. Число заболевших за весь период по всей стране достигло 634 437 человек.

СУХУМ, 28 июн - Sputnik. В Краснодарском крае за сутки диагностировано еще 64 случая коронавируса, сообщается на сайте администрации Кубани.

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"18 заболевших выявлено в краевой столице, в том числе пятилетний ребенок. Девять заразившихся в Апшеронском районе, шесть – в Кавказском, среди них 10-летний ребенок. По пять случаев – в Белореченском районе и в Сочи, где, в том числе, заболели дети полутора и девяти лет. По три заболевших в Ейском, Крымском районах и в Горячем Ключе, где заразился 15-летний подросток. По два случая выявлено в Выселковском и Гулькевичском районах. Двое детей возрастом 3 и 5 лет заболели в Тбилисском районе. В Кореновском районе зафиксирован один случай",  - говорится в сообщении.

Общее число заболевших на сегодняшний день – 5860 человек, из них 420 детей, выздоровели 4618 пациентов, в том числе 54 за последние сутки. 74 человека умерли. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 14 пациентов, еще двое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

По  данным оперативного штаба по защите населения от коронавируса в Абхазии за все время пандемии было зафиксировано 38 случае заболевания коронавирусной инфекцией.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (730)


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