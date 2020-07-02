ЦИК России обработал 99,9% протоколов на голосовании по поправкам

В Абхазии голосование проходило в здании Посольства России, свежие данные по результатам будут оглашены сегодня утром.

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. ЦИК России обработал 99,9 процента протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию.

По предварительным данным на 7 утра за принятие поправок проголосовали 77,93 процента россиян, против высказались 21,26 процента избирателей.

По последним данным, общероссийская явка составила почти 65 процентов.

Поправки поддержали 70,1 процента жителей Красноярского края, против проголосовали 28,96 процента.

В Кемеровской области поправки поддержали 87,29 процента избирателей, против высказались 12,03 процента.

Поправки в Конституцию поддержали 69 процентов избирателей в Югре, 30,05 процента высказались против.

В Севастополе обработаны все протоколы. За поправки в Конституцию проголосовали 84,6 процента избирателей, против — 14,6 процента.

За поправки проголосовали 80,55 процентов жителей Самарской области, против — 18,68 процентов.

Более 72 процентов сибиряков, принявших участие в голосовании, поддержали поправки в Конституцию, явка, по предварительным данным, составила более 58 процентов.

За поправки проголосовали 69,54 процента жителей Челябинской области, против — 29,55 процента.

В Чечне за поправки проголосовали 97,92 процента избирателей, против высказались 1,94 процента.

В Калмыкии - 84 процента избирателей проголосовали за поправки, против — 14,95 процента.

В Волгоградской области проголосовали 83,39 процента, против — 15,86 процента.

В этих регионах обработано 100 процентов протоколов.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.



