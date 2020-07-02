За поправки в Конституцию России проголосовали 77,92% россиян

ЦИК России обработал 100% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию страны.

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. За принятие поправок в Конституцию России проголосовали 77,92% россиян, свидетельствуют данные ЦИК России.

Согласно представленным в информцентре ЦИК данным после обработки 100% протоколов, за принятие поправок в Конституцию России проголосовали 77,92% россиян, против - 21,27%.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране.

Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.