Еще 59 случаев COVID-19 подтверждено на Кубани

В России за минувшие сутки подтверждено более шести тысяч случаев коронавируса, за время пандемии в стране новым типом инфекции заболели более 660 тысяч человек.

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. В Краснодарском крае в последние сутки выявлено еще 59 случаев коронавируса, сообщает пресс-служба администрации края.

"В Краснодаре за последние сутки выявлено 17 зараженных, в Сочи – 14, в Отрадненском районе – семь, по три – в Апшеронском и Выселковском районах, по два – в Калининском, Тихорецком, Кавказском районах и Армавире. По одному пациенту прибавилось в Динском, Северском, Павловском, Белореченском, Крымском и Новокубанском районах, а также Геленджике", - говорится в сообщении.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в регионе достигло 6102. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 107,5. При этом 4829 пациентов уже выписаны, в том числе 36 – за последние сутки. Скончались 79 человек.

"Восемь пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ в больницах Сочи, Краснодара и Горячего Ключа. На ЭКМО находятся три человека", – сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

По состоянию на 2 июля всего в медорганизации Кубани обратились с подозрением на коронавирус 15321 человек, из них 1393 ребенка. Продолжает стационарное лечение 1971 пациент, в том числе 203 ребенка.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек.