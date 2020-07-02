"Засветилось на видео": каким оружием в Сирии Россия удивила весь мир

На днях они приняли участие в параде Победы на авиабазе Хмеймим и прошли в составе колонны наравне с бронеавтомобилями "Тигр-М" и "Тайфун", бронетранспортерами БТР-82А и зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами "Панцирь". О том, зачем в арабскую республику перебросили "Искандеры" и какое еще оружие там испытали, — в материале корреспондента РИА Новости Андрея Коца.

Сдерживающий фактор

Впервые о российских ОТРК на сирийской земле в декабре 2017-го сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Он пояснил, что комплексы применяли для высокоточных ударов по ключевым объектам боевиков наравне с крылатыми ракетами "Калибр", Х-55 и некоторыми другими вооружениями. Год спустя вице-премьер Юрий Борисов отметил, что "Искандеры" подтвердили высокую эффективность в боевых условиях, а все выявленные недостатки устранены.

Неофициально информация об этих ОТРК в Сирии мелькала еще в 2016-м, когда комплекс издалека засветился на авиабазе Хмеймим на кадрах репортажа российского телеканала. Никаких подробностей боевого применения "Искандеров" на Ближнем Востоке Минобороны не раскрывало. Однако сирийские СМИ в июне 2016-го писали, что ОТРК отработали по погранпереходу Баб аль-Хава из Турции в провинцию Идлиб. Мощный удар уничтожил десятки боевиков и несколько единиц техники.

По мнению экспертов, "Искандеры" применяются в Сирии крайне ограниченно. Большинство целей уничтожают самолеты ВКС, которые, как показало время, даже способны переломить ход вооруженного конфликта. ОТРК лишь поражали важнейшие объекты инфраструктуры террористов, штабы и главарей боевиков. Теперь же, когда "Исламское государство"* в Сирии фактически повержено, а в мятежной провинции Идлиб действует перемирие, у них и вовсе мало работы.

Тем не менее "Искандеры" на авиабазе Хмеймим — серьезный козырь для российской группировки. Эти ОТРК способны уничтожать наземные цели на удалении до 500 километров. Ракеты летают на больших скоростях по непредсказуемой траектории, что делает их сложной мишенью для противовоздушной и противоракетной обороны. "Искандеры" показывают другим региональным игрокам, в первую очередь США, что Россия останется в Сирии надолго.

"У стран НАТО нет и не будет в ближайшей перспективе средств, способных противостоять "Искандерам". Это серьезное преимущество России, — объясняет РИА Новости экс-заместитель командующего войск ПВО Сухопутных войск СССР по вооружению генерал-лейтенант Александр Лузан. — Недостаточно эффективны для баллистических и крылатых ракет и других сложных малоразмерных целей даже американские ЗРК Patriot. Они сбивают максимум одну ракету из трех".

"Искандеры" — весомый аргумент и в диалоге с другими участниками сирийского конфликта. На днях министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара готовит военные операции в сирийской провинции Идлиб. Таким образом, перемирию может прийти конец. Москва и Дамаск не хотели бы, чтобы Турция и подконтрольные ей вооруженные группировки зашли в Идлибе слишком далеко. И российские ОТРК тут серьезный сдерживающий фактор.

Идеальный полигон

Еще один фактор — возможность испытать новые комплексы в боевых условиях. За пять лет Россия опробовала в Сирии много перспективных оборонных технологий. Как сообщил в декабре прошлого года Сергей Шойгу, в боях задействовали более 350 видов военной техники и вооружений.

Самый громкий дебют — крылатые ракеты морского базирования "Калибр". Седьмого октября 2015-го четыре корабля Каспийской флотилии выпустили по целям в Сирии 26 боеприпасов, не покидая родную акваторию. "Калибры" пролетели более 1500 километров и поразили 11 объектов террористов. С тех пор российский флот применяет крылатые ракеты регулярно — в том числе и с подводных лодок.

Через сирийскую войну прошли практически все виды авиационной техники, стоящие на вооружении ВКС. Наряду с ветеранами — фронтовыми бомбардировщиками Су-24, штурмовиками Су-25 и ударными вертолетами Ми-24 — в боевых действиях участвовали новейшие истребители Су-35С и Су-30СМ. Они сопровождают ударные самолеты и изредка сами атакуют наземные цели.

Дебютировали в Сирии и истребители пятого поколения Су-57, с февраля 2018-го совершившие десять боевых вылетов. Боевой счет открыли стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-160, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3, поражавшие объекты боевиков крылатыми ракетами и свободнопадающими бомбами.

В Сирии российская армия впервые массово применила беспилотники: легкие "Орлан-10", "Эникс-3" и тяжелые "Форпосты", производимые по израильской лицензии. "Орланы" и "Эниксы" используют для дозора гарнизона вокруг базы, поисковых и разведывательных миссий в ограниченном радиусе. "Форпосты" участвуют в вылетах боевой авиации, регистрируя ракетно-бомбовые удары. Кроме того, беспилотники помогают корректировать артиллерийский огонь.

Качественное улучшение

На земле в Сирии дебютировали бронеавтомобили "Тайфун-К" (на базе КамАЗа) и "Тайфун-У" ( на базе "Урала"). В боевых условиях машины подтвердили высокие защитные характеристики. Известно, что "Тайфуны" в Сирии активно используют подразделения российской военной полиции. Немаловажную роль в наступательных операциях сыграли огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек".

Машины ведут огонь неуправляемыми термобарическими снарядами, отличающимися высокой точностью стрельбы на расстоянии до шести километров и чрезвычайно мощной поражающей способностью.

В ходе войны Россия передала сирийской армии до 30 танков Т-90 и Т-90А. Их неоднократно обстреливали из противотанковых ракетных комплексов, но боевикам удалось уничтожить лишь один танк. Остальные машины, получившие повреждения, после ремонта возвращались в строй.

В начале сентября 2017-го гендиректор АО "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" Андрей Терликов заявил, что в Сирии испытали и боевую машину поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", предназначенную для прикрытия тяжелой бронетехники в условиях городского боя. Ее главная задача — обнаружить и уничтожить гранатометный расчет, инженерные сооружения и бронетехнику противника, а также низколетящие воздушные цели.

Наконец, в Сирии Россия развернула мощнейшую группировку ПВО. Авиабазу Хмеймим прикрывают новейшие ЗРС С-400, ЗРК "Бук-2М" и зенитные ракетно-артиллерийские комплексы "Панцирь-С1", особо отличившиеся в отражении налетов беспилотников боевиков.

Результаты испытаний новой техники в сирийской войне произвели впечатление и на западных экспертов. Так, американский аналитический центр RAND прямо назвал участие в конфликте одним из главных факторов качественного улучшения в российской армии. Специалисты признали, что Россия обладает огромными возможностями по оперативному развертыванию войск, противовоздушной обороне и использованию обычных вооружений с большой дальностью действия.

* Запрещенная в России террористическая организация.