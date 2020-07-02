RT запускает медиашколу для региональных журналистов

Участие в занятиях школы бесплатное, на конкурсной основе. Среди преподавателей — известные журналисты и медиаменеджеры. Тренинги проходят как в регионах, так и онлайн.

СУХУМ, 2 июл — Sputnik. Телеканал RT запускает бесплатную медиашколу "RT - Регион", где журналистов из регионов России научат создавать уникальный контент, а также расскажут, как вывести региональные новости на федеральный уровень, сообщается на сайте телеканала.

"Слушатели медиашколы "RT - Регион" узнают, как вывести региональные новости на федеральный уровень, смогут снять необычный сюжет или смонтировать вирусный ролик, научатся создавать уникальный контент для соцсетей. Известные журналисты и медиаменеджеры обсудят с участниками юридические аспекты работы и психологию профессии", - говорится в сообщении.

Принять участие в проекте могут профессиональные региональные журналисты возрастом от 17 до 35 лет.

В 2016 году RT открыл "Школу" для начинающих журналистов и блогеров в Москве. В январе 2020 года запустилась онлайн-школа RT - авторские тренинги и вебинары стали доступны слушателям со всего мира. С момента открытия школы обучение в ней очно и заочно прошли уже около 500 человек из 20 стран. Часть выпускников получила возможность присоединиться к команде RT.