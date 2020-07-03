Режим повышенной готовности из-за коронавируса продлили на Кубани

СУХУМ, 3 июл - Sputnik. В Краснодарском крае до 21 июля продлен режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте краевой администрации.
Несмотря на контролируемую эпидемиологическую ситуацию, в регионе до 21 июля сохраняется ряд ограничительных мер:
- продолжат работать обсерваторы. В них по-прежнему будут размещать приезжающих из-за границы;
- масочный режим соблюдается в объектах с массовым пребыванием людей и в общественном транспорте;
- при въезде в Краснодарский край в аэропортах, ж/д вокзалах, автовокзалах и автостанциях измеряется температура тела;
- сохраняется социальное дистанцирование;
- продолжают действовать ограничения на деятельность индустрии развлечений, массовые деловые мероприятия ограничены числом не свыше ста человек;
- продлевается режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями.
"Сейчас ситуация в крае стабильна и контролируема, но снимать все ограничения еще рано. Продолжается выявление новых заболевших. Необходимо продолжать сдерживать распространение инфекции", – отметили в краевом Роспотребнадзоре.
В Краснодарском крае за последние сутки подтверждено 57 случаев COVID-19. На сегодняшний день в крае 6159 подтвержденных случаев заражения COVID-19. При этом 4910 пациентов выписаны с выздоровлением, из них 83 – за последние сутки. 81 человек скончался.
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