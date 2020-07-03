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Режим повышенной готовности из-за коронавируса продлили на Кубани

© Sputnik / Николай Хижняк
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (738)
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Sputnik Абхазия
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В Краснодарском крае за последние сутки подтверждено 57 случаев коронавирусной инфекции.

СУХУМ, 3 июл - Sputnik. В Краснодарском крае до 21 июля продлен режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте краевой администрации.

Несмотря на контролируемую эпидемиологическую ситуацию, в регионе до 21 июля сохраняется ряд ограничительных мер:

  • продолжат работать обсерваторы. В них по-прежнему будут размещать приезжающих из-за границы;
  • масочный режим соблюдается в объектах с массовым пребыванием людей и в общественном транспорте;
  • при въезде в Краснодарский край в аэропортах, ж/д вокзалах, автовокзалах и автостанциях измеряется температура тела;
  • сохраняется социальное дистанцирование;
  • продолжают действовать ограничения на деятельность индустрии развлечений, массовые деловые мероприятия ограничены числом не свыше ста человек;
  • продлевается режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями.

"Сейчас ситуация в крае стабильна и контролируема, но снимать все ограничения еще рано. Продолжается выявление новых заболевших. Необходимо продолжать сдерживать распространение инфекции", – отметили в краевом Роспотребнадзоре.

В Краснодарском крае за последние сутки подтверждено 57 случаев COVID-19. На сегодняшний день в крае 6159 подтвержденных случаев заражения COVID-19. При этом 4910 пациентов выписаны с выздоровлением, из них 83 – за последние сутки. 81 человек скончался.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (738)


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