Режим повышенной готовности из-за коронавируса продлили на Кубани

В Краснодарском крае за последние сутки подтверждено 57 случаев коронавирусной инфекции.

СУХУМ, 3 июл - Sputnik. В Краснодарском крае до 21 июля продлен режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте краевой администрации.

Несмотря на контролируемую эпидемиологическую ситуацию, в регионе до 21 июля сохраняется ряд ограничительных мер:

продолжат работать обсерваторы. В них по-прежнему будут размещать приезжающих из-за границы;

масочный режим соблюдается в объектах с массовым пребыванием людей и в общественном транспорте;

при въезде в Краснодарский край в аэропортах, ж/д вокзалах, автовокзалах и автостанциях измеряется температура тела;

сохраняется социальное дистанцирование;

продолжают действовать ограничения на деятельность индустрии развлечений, массовые деловые мероприятия ограничены числом не свыше ста человек;

продлевается режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями.

"Сейчас ситуация в крае стабильна и контролируема, но снимать все ограничения еще рано. Продолжается выявление новых заболевших. Необходимо продолжать сдерживать распространение инфекции", – отметили в краевом Роспотребнадзоре.

В Краснодарском крае за последние сутки подтверждено 57 случаев COVID-19. На сегодняшний день в крае 6159 подтвержденных случаев заражения COVID-19. При этом 4910 пациентов выписаны с выздоровлением, из них 83 – за последние сутки. 81 человек скончался.