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Жителей и гостей Сочи предупредили о жаре в 37 градусов

© Sputnik / Артур Лебедев
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200705/1030474272/Zhiteley-i-gostey-Sochi-predupredili-o-zhare-v-37-gradusov-.html

В понедельник, 6 июля, на территории Черноморского побережья Абхазии синоптическая ситуация остается прежней, продолжается активный вынос тепла с юга.

СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Спасательные службы предупреждают о жаре в 37 градусов, сообщается на сайте администрации города.

"Спасатели предупреждают, что с 12:00 до 18:00 5 июля, а также днем 6 и 7 июля на территории города ожидается сильная жара, температура воздуха местами достигнет 37 градусов выше нуля", - говорится в сообщении.

При выходе на улицу жителям и гостям Сочи рекомендуют принять все необходимые меры предосторожности.

В понедельник на территории Абхазии синоптическая по-прежнему удушливо жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения, согласно по прогнозу днем будет до +35°С.



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