Жителей и гостей Сочи предупредили о жаре в 37 градусов

СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Спасательные службы предупреждают о жаре в 37 градусов, сообщается на сайте администрации города.
"Спасатели предупреждают, что с 12:00 до 18:00 5 июля, а также днем 6 и 7 июля на территории города ожидается сильная жара, температура воздуха местами достигнет 37 градусов выше нуля", - говорится в сообщении.
При выходе на улицу жителям и гостям Сочи рекомендуют принять все необходимые меры предосторожности.
В понедельник на территории Абхазии синоптическая по-прежнему удушливо жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения, согласно по прогнозу днем будет до +35°С.