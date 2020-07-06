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Будет много потерь: главком ВМС Украины собрался воевать с Россией

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200706/1030477339/Budet-mnogo-poter-glavkom-VMS-Ukrainy-sobralsya-voevat-s-Rossiey.html

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией. Об этом сообщил командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью газете "Думская".

По утверждению главкома, Украина намерена "вернуть" Крым, а также готовится к войне с Россией.

"Будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения", — заявил Неижпапа, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, в Киеве ожидают атаки российской армии на Херсонскую область с целью пустить днепровскую воду в Крым.

"Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим", — заявил Неижпапа.

Сигналом к началу конфронтации станет попытка России восстановить Северо-Крымский канал на полуострове, добавил контр-адмирал.

После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена Украиной в одностороннем порядке.

Украинские политики отказываются восстановить подачу воды на полуостров, однако регулярно заявляют о "планах" России захватить Северо-Крымский канал. В действительности в республике есть источники пресной воды.

 



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