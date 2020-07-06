Умер композитор Эннио Морриконе

Знаменитый композитор ушел из жизни в одной из римских больниц. Ему был 91 год.

СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Известный итальянский композитор Эннио Морриконе умер на 92-м году жизни, сообщает агентство Аnsa.

Композитор скончался в ночь на понедельник в одной из клиник Рима.

Известность Морриконе получил как автор музыки для фильмов Серджио Леоне, Бернардо Бертолуччи, Пьеро Паоло Пазолини, Квентина Тарантино, Романа Полански, Оливера Стоуна, Брайана де Пальмы, и многих других.

Морриконе - автор музыки к более чем 400 фильмам и сериалам, обладатель двух премий "Оскара", девять раз становился лауреатом итальянской кинопремии "Давид ди Донателло", трижды – "Золотого глобуса", шесть – BAFTA.