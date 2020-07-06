Существующая дорога от Джубги до Сочи сильно перегружена, пробки в летний период растягиваются на километры.

СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Протяженность новой трассы от Джубги до Сочи составит 119 километров, сообщает администрация Краснодарского края.

"Это строительство в целом повлияет на развитие Сочи и всего Черноморского побережья. Протяженность новой трассы Джубга - Сочи составит 119 километров, она будет построена в обход населенных пунктов. Особенно это актуально для Туапсинского района – самого напряженного участка на существующей трассе", – сказал губернатор края Вениамин Кондратьев.

Стройка в целом повлияет на развитие главного курорта России и всего Черноморского побережья, подчеркнул глава региона. Проект будет включен в опорную сеть автомобильных дорог, которую сформируют этим летом.

Нынешняя трасса Джубга - Сочи является единственным автомобильным маршрутом, соединяющим Сочи с другими регионами России. Это двухполосный горный серпантин, особенно перегруженный в летний период.

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