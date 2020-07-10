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Россия начнет снимать ограничения на международные авиарейсы с 15 июля

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (743)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200710/1030510655/Rossiya-nachnet-snimat-ogranicheniya-na-mezhdunarodnye-aviareysy-s-15-iyulya.html

Российские власти возобновят авиасообщение с теми странами, заболеваемость COVID-19 в которых будет составлять не более 40 человек на сто тысяч населения. Среднесуточный прирост новых случаев в таких государствах не должен превышать одного процента.

СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Россия с 15 июля начнет постепенно снимать ограничений на международные полеты, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

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© Sputnik / Илья Питалев
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"Для того чтобы подойти к вопросу (о возобновлении международного авиационного сообщения), как это можно сделать, эпидемиологами были проработаны возможные критерии, по которым Россия может начать возобновлять авиационное сообщение", - рассказала Голикова, слова которой приводит РИА Новости.

Вице-премьер заявила, что авиационным властям предлагается провести переговоры и понять, какие страны соответствуют критериям, необходимым для возобновления международных рейсов, и готовы возобновить авиасообщение с Россией.

"Российская Федерация, руководствуясь, как я уже сказала, принципом взаимности и теми межправительственными договорами, которые сегодня действуют, предлагает нашим авиационным властям провести соответствующие переговоры с иностранными авиационными властями для того, чтобы было понятно, какие государства сегодня будут соответствовать этим критериям и которые готовы также возобновить авиационное сообщение с Российской Федерацией", - сказала Голикова.

Из-за пандемии COVID-19 Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (743)


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