КГБ Южной Осетии сообщило о задержании со стрельбой нарушителя границы из Грузии

СУХУМ, 11 июл - Sputnik. КГБ Южной Осетии сообщило о том, что житель Грузии открыл стрельбу по пограничникам и был ранен ответным огнем и затем задержан.

Как сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на пресс-службу ведомства, 11 июля житель села Квемо-Чала Каспского муниципалитета Грузии Заза Кахеладзе, нарушив режим государственной границы, углубился на территорию Южной Осетии в окрестностях населенного пункта Ахмадз Ленингорского района.

"При появлении сотрудников югоосетинских пограничных органов нарушитель произвел по ним несколько выстрелов из помпового ружья 12 калибра. Ответным огнем Кахеладзе ранен в голеностоп и впоследствии задержан", - говорится в сообщении.

Гражданину Грузии оказана медпомощь, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.