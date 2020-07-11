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КГБ Южной Осетии сообщило о задержании со стрельбой нарушителя границы из Грузии

© Sputnik / Виталий Денисов
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200711/1030516404/KGB-Yuzhnoy-Osetii-soobschilo-o-zaderzhanii-so-strelboy-narushitelya-granitsy-iz-Gruzii.html

Правоохранительные органы республики проводят проверку инцидента со стрельбой. Нарушителю оказана медицинская помощь.

СУХУМ, 11 июл - Sputnik. КГБ Южной Осетии сообщило о том, что житель Грузии открыл стрельбу по пограничникам и был ранен ответным огнем и затем задержан.

Как сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на пресс-службу ведомства, 11 июля житель села Квемо-Чала Каспского муниципалитета Грузии Заза Кахеладзе, нарушив режим государственной границы, углубился на территорию Южной Осетии в окрестностях населенного пункта Ахмадз Ленингорского района.

"При появлении сотрудников югоосетинских пограничных органов нарушитель произвел по ним несколько выстрелов из помпового ружья 12 калибра. Ответным огнем Кахеладзе ранен в голеностоп и впоследствии задержан", - говорится в сообщении.

Гражданину Грузии оказана медпомощь,  состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.



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