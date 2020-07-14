За границу - по списку: когда и куда смогут улететь российские туристы

Россия начинает снимать ограничения на международные перелеты. Это не значит, что в ближайшее время можно будет легко отправиться за границу. Источник, близкий к авиаотрасли, уточнил, что пока речь идет только о формировании списка стран для взаимного открытия рейсов.

О том, когда авиакомпании восстановят полеты за рубеж, а туроператоры предложат путевки, — в материале корреспондента РИА Новости Светланы Баевой.

Спрос — небольшой

"Это крохи. В международном топе поисков билетов с вылетами после 15 июля — Турция, Испания, Италия, Узбекистан, США, Греция, Черногория, Таиланд, Кыргызстан и Франция, — объясняет PR-директор метапоисковика авиабилетов Яниc Дзенис. — О ценах говорить рановато, потому что бронирований очень-очень мало по понятным причинам".

По словам главы пресс-службы сервиса онлайн-бронирования билетов Григория Лугового, в июне-июле 2020-го на международный сегмент пришлось 4,3 процента продаж.

В аналогичный период прошлого года — 33,5 процента. И бронируют, как правило, вылеты на сентябрь. "Авиакомпании заявляют о старте продаж билетов за границу, однако сейчас нет ясности по условиям этих поездок, — уточняет эксперт. — Пока мы ориентируем наши коммуникации на продвижение внутреннего туризма".

Среди зарубежных направлений в российском топе — Бали (Индонезия), Пхукет (Таиланд), Милан (Италия), Тель-Авив (Израиль). Однако это все равно единичные продажи.

"Средний чек на авиабилеты за границу сейчас — 16 398 рублей, в тот же период прошлого года — 22 161 рубль, — отмечает Луговой. — То есть снижение — 27 процентов. Однако нужно понимать, что бронирование авиабилетов за границу сейчас сопряжено с риском отмен или переноса рейсов".

Кроме того, на данный момент границы России закрыты, выезжать можно только для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу. Да и во многие государства россиян пока не пустят.

К туризму отношения не имеет

О том, что планируется постепенное снятие ограничений на международные авиаперелеты, сообщила в минувшую пятницу вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.

Возобновление рейсов возможно в страны, заболеваемость COVID-19 в которых составляет не более 40 случаев на сто тысяч населения. Рассчитывается этот показатель за 14 дней, инкубационный период.

Среднесуточный прирост числа заразившихся и показатель распространения болезни не должны превышать одного процента.

"Критерии определены, и сейчас формируется список стран, которые им соответствуют. Росавиация ведет переговоры с коллегами из других государств, — пояснил РИА Новости источник, близкий к авиационной отрасли. — К туризму это никакого отношения не имеет. Скорее речь идет о гуманитарных коридорах: кто-то не может воссоединиться с семьей, вернуться на работу, учебу, отправиться на лечение".

Специалист добавил, что даже когда список опубликуют и полеты разрешат, авиакомпаниям понадобится примерно две-три недели, чтобы загрузить рейсы.

В данный момент билеты в продаже найти можно, даже на ближайшие даты, но поисковики предлагают перелеты с пересадками и по высоким ценам. Например, в Афины — через Кишинев, а обратно — через Рим и столицу Молдавии — от 30 тысяч рублей, в Тбилиси с несколькими стыковками в обе стороны — за 90 тысяч рублей, в США — за 117 тысяч и выше.

Короткий сезон

Эксперты указывают, что возобновление именно туристического авиасообщения возможно лишь после официального открытия границ, когда заработают посольства, а Роспотребнадзор отменит рекомендации не посещать те или иные страны, иначе компании не смогут сформировать предложения.

"Мы рассчитываем, что процесс продолжится и в список безопасных включат популярные у россиян туристические направления — Турцию, Грецию, Кипр, Испанию, где ситуация с COVID-19 не вызывает опасений и успешно проводятся профилактические мероприятия, — отметил генеральный директор крупного туроператора Тарас Демура. — Вместимость отельной базы на морских курортах страны ограничена, а летний сезон короткий, это еще одна причина, почему необходимо в ближайшее время восстановить турпоток на массовых направлениях".

Правда, наиболее вероятно, что международные туристические перелеты стартуют осенью. Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев предположил, что регулярные рейсы возобновятся в августе, чартерные программы, скорее всего, откроются после летнего сезона.

По словам представителя департамента туризма и коммерческого маркетинга правительства Дубая в России Анны Ястребовой, ведущие российские туроператоры предварительно уже запланировали чартерные программа в Дубай на октябрь.

Во многих традиционно "летних" странах рассчитывают продлить сезон и захватить осень. Но главный вопрос — как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Например, в Болгарии и Израиле возвращают некоторые ограничительные меры. А в Греции власти и местные жители обеспокоены поведением туристов, которые при положительном результате теста на COVID-19 не соблюдают карантин.