Краснодар продлил режим повышенной готовности

Роспотребнадзор усилит контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах, супермаркетах, на некоторых предприятиях.

СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Режим повышенной готовности из-за коронавируса продлили в Краснодарском крае до 3 августа, несмотря на ряд послаблений и открытие объектов, сообщил в своем Telegram-канале глава Кубани Вениамин Кондратьев.

"Приняли решение продлить режим повышенной готовности в крае до 3 августа. Несмотря на стабильную эпидобстановку, отпускать ситуацию пока рано. В регион продолжает приезжать большое количество отдыхающих. Мы должны обеспечить полную безопасность жителей и гостей края", - пояснил Кондратьев.

За последнюю неделю в семи районах края не выявлено ни одного случая заражения, растет процент выздоровевших – 85%. За последние сутки было зафиксировано 67 новых случаев COVID-19, 58 человек выздоровели. За весь период с начала пандемии выявлено 6 979 случаев COVID-19, 5 935 больных выздоровели, 92 человека скончались.

На Кубани с субботы возобновят работу аквапарки и аттракционы на открытом воздухе, заработают бассейны. Откроются библиотеки без работы читальных залов, возобновят работу учреждения дополнительного образования детей, но только для индивидуальных занятий. Также с субботы смогут возобновить учебно-тренировочный процесс в спортивных школах с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

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