Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 14 миллионов

СУХУМ, 18 июл - Sputnik. Во всем мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 14 миллионов, более 600 тысяч человек скончались, сообщает Университет Джонса Хопкинса.
По данным университета на 9 утра 18 июля (по московскому времени), число случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 14 107 052. Жертвами болезни стали 602 657 человек. Выздоровели за все время 7 894 890 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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