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Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 14 миллионов

Пресс-служба Минобороны РФ
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (752)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200718/1030558607/Chislo-sluchaev-zarazheniya--COVID-19-v-mire-prevysilo-14-millionov.html

В Абхазии, по последним данным оперштаба по защите от коронавируса, случаев заболевания COVID-19 не выявлено. За все время пандемии в республике было зафиксировано 38 случаев коронавируса.

СУХУМ, 18 июл - Sputnik. Во всем мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 14 миллионов, более 600 тысяч человек скончались, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

По данным университета на 9 утра 18 июля (по московскому времени), число случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 14 107 052. Жертвами болезни стали 602 657 человек. Выздоровели за все время 7 894 890 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (752)


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