Еще 75 случаев COVID-19 подтверждено на Кубани

В России за минувшие сутки зафиксировано 6 тысяч 190 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии в стране новым типом инфекции заразились более 770 тысяч человек, выздоровели более 550 тысяч.

СУХУМ, 19 июл - Sputnik. За прошедшие сутки на Кубани подтверждено 75 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает администрация Краснодарского края.

"В Краснодаре выявлено 35 пациентов, в Сочи – 7, в Новороссийске – 1. По десять заразившихся в Кавказском и Белореченском районах, в Туапсинском – пять, в Динском – 2, по одному заболевшему в Тихорецком, Ленинградском, Апшеронском, Крымском и Павловском районах", - говорится в сообщении.

В числе заболевших четверо детей – в Краснодаре, Новороссийске и Туапсе.

Всего в крае подтверждено 7190 случаев заболевания COVID-19. При этом 6129 пациентов выписаны с выздоровлением. 96 человек скончалось. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 16 пациентов, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В обсерваторах Краснодара, Сочи, Геленджика и Анапы продолжают оставаться 181 человек.

По последним данным оперштаба по защите населения от коронавируса, в республике на данный момент не выявлено новых случаев коронавируса, за все время в стране было диагностировано 38 случаев COVID-19.