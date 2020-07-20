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Турция начала разведку месторождений углеводородов в Черном море

© Sputnik / Александр Вильф
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Sputnik Абхазия
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В Турции заявили, что работы будут проводиться "на каждом квадратном метре, чтобы достичь энергетической независимости".

СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Турецкое буровое судно Fatih приступило к разведочному бурению месторождений углеводородов в Черном море, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Денмеза.

"Судно Fatih с молитвами и поддержкой нашего народа приступило к первому бурению в Черном море. Для энергетической безопасности Турции мы будем исследовать каждый квадратный метр в наших морях. И если что-то есть, то мы обязательно найдем", - написал Денмез в Twitter.

Судно уже осуществляло разведывательные работы на шельфе восточной части Средиземного моря, в том числе у берегов Кипра.

Правительство Республики Кипр заявляет о постоянном нарушении Турцией суверенных прав Кипра. По данным Кипра, Анкара ведет сейсмическую разведку в исключительной экономической зоне и на шельфе Кипра в нарушение его суверенных прав.

Турция не намерена прекращать разведку и бурение на шельфе Кипра, несмотря на заявления Евросоюза, выступающего с осуждением этих действий.

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