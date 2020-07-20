Истории из жизни: Sputnik презентовал проект "Москва-80: ретро-tube"

В условиях вынужденных ограничений из-за пандемии COVID-19 спецпроект агентства достойно компенсировал отмену мероприятий к 40-летию Игр, провести которые по поручению президента РФ Владимира Путина планировали в Москве.

Такую оценку дал почетный член Международного олимпийского комитета, член оргкомитета московской Олимпиады Виталий Смирнов, выступая на конференции, посвященной старту проекта "Москва-80: ретро-tube".

Данара Курманова, Sputnik

20 июля, в тот самый день, когда сорок лет назад в СССР началась спортивная часть Олимпиады-80, информационное агентство и радио Sputnik объявило о старте спецпроекта "Москва-80: ретро-tube". Специально по этому поводу в международном пресс-центре "Россия сегодня" состоялась конференция "Истории олимпийской Москвы".

В мероприятии приняли участие член оргкомитета Олимпиады-80 Виталий Смирнов, фотограф Сергей Гунеев, снимавший соревнования в Москве, и по средствам видеосвязи несколько олимпийских чемпионов советской сборной. Кроме того, к встрече по видеомосту подключился американский саблист Фил Райли, который мечтал выступить на Олимпиаде, но не смог приехать в СССР из-за бойкота игр со стороны США.

Спецпроект Sputnik в условиях пандемии коронавируса достойно восполнил отмену торжественных мероприятий, приуроченных к 40-летию Игр, считает почетный президент Олимпийского комитета России и почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов. Ведь праздновать годовщину проведения Олимпиады в Москве предполагалось значительно шире.

"Мы обратились к президенту Владимиру Путину с такими предложениями, он поддержал нашу инициативу и передал поручение мэру Москвы Сергею Собянину, - рассказал Смирнов. – Мы планировали пригласить в Москву большое количество гостей – спортсменов, президентов федераций. Создали целый оргкомитет, но всему помешала эпидемия".

Тем не менее, благодаря спецпроекту "Москва-80: ретро-tube" медалистов Олимпиады все равно будут чествовать две недели – просто в формате онлайн. Sputnik уделил внимание не только им, но и рядовым людям, участвовавшим в организации соревнований: экскурсоводам, переводчикам, работникам общепита и многим другим гражданам, сделавшим Олимпиаду-80 одной из лучших в истории.

"Это было беспрецедентное событие, - сказал Виталий Смирнов. – Мы должны были принять сотни тысяч иностранцев, а гостиничный фонд Москвы тогда был рассчитан на 40 тысяч мест. Олимпиада-80 стала катализатором для страны. Москве нужен был новый терминал аэропорта – и появился "Шереметьево-2". Развивались другие города: Ленинград, Таллинн, Минск, Киев (часть соревнований проходили в этих городах - ред) В результате Игры получили довольно высокую оценку".

Личные детали

Спецпроект Sputnik раскроет немало тайн Олимпиады-80. К примеру, медалисты впервые рассказали, на что потратили свои призовые гонорары. Четырехкратный Олимпийский чемпион, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников вспоминает, что купил себе автомобиль.

"С тремя медалями я мог позволить себе "Жигули" экспортной модификации и был безумно горд, что у меня появился личный транспорт в двадцать лет", - говорит он.

Олимпийский чемпион Александр Сидоренко, представлявший в советской сборной Украинскую ССР, тоже приобрел машину – но не для себя, а для отца.

"Он мечтал о "Волге", поэтому я призовые отдал отцу, - рассказывает Сидоренко. – А Украина уже выдала талон на покупки "Волги" за свои деньги".

Но куда больше покупок запомнились эмоции от достижений и побед, заявляют спортсмены. По словам пловца Сергея Фесенко, получив золотую медаль, он поначалу даже не осознал сути происходящего, так как из-за проверки на допинг долго не мог покинуть спортивный объект. Эйфория наступила позже. "Я вернулся в Олимпийскую деревню, лег спать и в четыре утра проснулся от ощущения: а что же я сделал?" - вспоминает он. А Владимир Сальников добавляет: та медаль стала радостным поводом не только для самого Фесенко.

"Победу Сергея мы праздновали и с ним, и без него, - говорит Сальников. – Дело в том, что это была первая золотая медаль среди пловцов, и она добавляла нам уверенности, ощущения, что это возможно".

Новые возможности

Известный фотограф Сергей Гунеев, до сих пор работающий в МИА "Россия сегодня" объяснил, что помогло ему запечатлеть уникальные кадры с соревнований, повторить которые до сих пор не может никто, несмотря на прогресс техники.

Чтобы создать свою самую известную фотографию "Бег с препятствиями», Гунеев готовился год – тренировался, снимая ход летней Спартакиады народов СССР, затем анализировал собственные снимки на предмет ошибок.

"С этой фотографией проблема была простая - договориться с безопасностью и главным судьей соревнований, - рассказывает он. – Камера стояла прямо под барьером, спортсменам она не мешала и упасть не могла. Но два дня ушло на разговоры. В день соревнований я настроил камеру и отошел. В пленке было 36 кадров, и удачным оказался 33-ий – ну, практически, один из последних".

Гунеев также отмечает высокий уровень организации Олимпиады в СССР. Для него было необычным, что на месте съемок фотопленки у фотографов забирали курьеры, которые отвозили их на проявку в пресс-центр.

Жертвы бойкота

Американский фехтовальщик Фил Райли признается: многие спортсмены на самом деле были разочарованы бойкотом Игр со стороны США и других стран.

"Мы долго не знали, поедем ли на Олимпиаду или нет, но продолжали тренироваться – и сосредоточиться на тренировках было сложно. Бойкот – это очень плохо. Спорт не должен быть связан с политическими мотивами. Он существует, чтобы объединять людей. Это дружба, встречи и знакомство с чужими культурами", - заявил он в своем выступлении.

По его словам, члены сборной США по фехтованию, хоть и не попали на игры в Москву, все равно следили за результатами соперников на играх в СССР.

Уникальный масштаб

Формат публикаций в рамках спецпроекта – самый разнообразный: от текстов до видеороликов, но каждый материал богат запоминающимися фишками. Например, в сериале "Москва-80" участвуют сразу четыре ведущих – генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, писатель Дмитрий Пучков (Goblin) и трэвел-блогер Михаил Ронкаинен ("Понаехавший"). Посмотреть первую серию проекта, посвященную обеспечению безопасности на Олимпиаде, можно уже сейчас. Другие части мини-сериала будут посвящены влиянию олимпийских игр на моду в СССР, затратам на проведение соревнований и быту и атмосфере в олимпийской Москве.

Из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса конференция, посвященная старту проекта "Москва-80: ретро-tube" прошла онлайн. Но именно режим самоизоляции способствовал развитию спецпроекта, считает заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко. В условиях удаленной работы у сотрудников агентства было больше времени, чтобы придумать яркий и необычный мультимедийный проект, показывающий события Олимпиады-80 с неофициального ракурса.

"Этот проект стартовал сегодня на 13 сайтах в ближнем зарубежье. Над ним работало большое количество сотрудников и в Москве, и в национальных редакциях. Что мы хотели рассказать? Прежде всего, как жила большая страна сорок лет назад. Не столько о спорте, сколько об атмосфере: как изменилась страна после Олимпиады и какой вклад в ее проведение внесли все тогда еще советские республики", - сказал Андрей Благодыренко.

На данный момент 13 редакций подготовили 200 материалов об Олимпиаде-80, отметил Благодыренко. Однако к концу проекта, 3 августа их число превысит 250.

"Мы призываем всех читать, смотреть наш спецпроект об Олимпиаде и вспоминать, как это было 40 лет назад", - подытожил свою речь Андрей Благодыренко.

Летние Олимпийские игры 1980 года состоялись в Москве, столице СССР, с 19 июля по 3 августа. Часть соревнований проходила в других городах Советского Союза: Таллинне, Киеве, Ленинграде и Минске. Это были первые в истории Олимпийские игры на территории Восточной Европы.