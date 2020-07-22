Россияне получат компенсации за внутренний туризм

Частичную компенсацию затрат по турам россияне получат в виде кэшбека на карты платежной системы "МИР".

СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Правительство России компенсирует от пяти до 15 тысяч рублей туристам, отдохнувшим в некоторых российских регионах в этом году, сообщает РИА "Новости".

Для этих целей из бюджета уже выделили 15 миллиардов рублей, уточнил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили, что новая программа должна заработать в августе. По данным АТОР, кэшбек будет предусмотрен для турпакетов продолжительностью не менее пяти дней и сроками поездки с 15 августа по 20 декабря 2020 года по 44 регионам России.

При этом, затраты по турам в виде кэшбека будут возвращаться только на карты платежной системы "МИР".

"Суть стимулирующей акции – это денежный кэшбек на карту туриста при покупке тура по определенному Ростуризмом перечню регионов России и его оплате банковской картой платежной системы "МИР", - пояснили в АТОР.

Выплаты коснутся туристов, посетивших следующие регионы: Архангельская область, Астраханская область, Башкортостан, Бурятия, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Кабардино-Балкария, Калужская область, Камчатский край, Карелия, Кемеровская область, Костромская область, Красноярский край, Ленинградская область, Мордовия Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, Ростовская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Татарстан, Тверская область, Тульская область, Тюменская область, Удмуртия, Ульяновская область, Хабаровский край, Хакасия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская область, Ярославская область.

Есть и вторая группа из 11 регионов: здесь кэшбек будет предоставляться за покупку туров вне высокого летнего сезона (даты туров с 1 октября до 20 декабря). Сюда, согласно документу Ростуризма, войдут:

Алтайский Край и Республика Алтай, Калининградская область, Краснодарский край, Крым и Севастополь, Ленинградская область, Московская область, Ставропольский край, а также Москва и Санкт-Петербург.

Два последних города вошли в список с тем условием, что здесь продукт будет комбинированным – максимально две ночи в столичном городе и не менее трех – в ином субъекте России.

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