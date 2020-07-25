Перенаселение отменяется: ученые предвидят падение числа людей на Земле

СУХУМ, 25 июл - Sputnik. При этом к концу века более половины человечества будет глубокими стариками. Эти данные противоречат предыдущим прогнозам. РИА Новости разбиралось в проблеме.

Перенаселение близко

В середине ХХ века на Земле было около трех миллиардов человек. В 1987-м — уже пять, 1999-м — шесть, в 2011-м — семь. Опираясь на эти данные, Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) предсказывал, что к 2100 году население планеты превысит десять миллиардов, а возможно, приблизится и к 15 миллиардам — в случае увеличения рождаемости. Пока же этот показатель только снижался: в 1950-е на одну женщину приходилось шесть детей, в 2011-м — около двух.

Прогнозируя прирост, специалисты основывались на том, что человечество в целом живет лучше и дольше. Австралийские ученые, проанализировав статистику ВОЗ и ООН, подтвердили этот сценарий. Они отмечали, что количество людей будет неуклонно расти, даже если большинство стран введет политику "одна семья — один ребенок".

Не помешает росту даже глобальный военный конфликт, в котором погибнет столько же народа, сколько в Первой и Второй мировых войнах, вместе взятых. К 2100 году население все равно увеличится до десяти миллиардов, подчеркивали авторы работы.

По оценкам американских исследователей, десятимиллиардный рубеж человечество перешагнет еще раньше — в 2053-м. Правда, стремительный рывок случится за счет стран третьего мира, а вот в развитых государствах население, наоборот, значительно сократится. Так, Япония потеряет 24,7 миллиона граждан, Европа — 12, Россия — 7,9. Численность же населения Африки удвоится — до 2,5 миллиарда.

По мнению исследователей из Университета Аделаиды, из-за этого в недалеком будущем люди столкнутся с глобальным дефицитом воды и продовольствия. Перенаселение грозит и серьезными изменениями климата.

Нисходящий тренд

Первые более осторожные прогнозы появились в 2014-м. Международная команда ученых, основываясь на данных ООН, собранных до 2012 года, пришла к выводу: население Земли к 2100-му вряд ли перешагнет 12 миллиардов. Скорее всего, больше 9,9 миллиарда не получится. Основной прирост обеспечит Африканский континент. Правда, даже там пожилых будет все больше, а молодых и работоспособных — все меньше.

Теперь же исследователи заговорили о возможном сокращении населения в ближайшее столетие. Согласно недавней работе американских специалистов, показатели продолжат расти только до 2064-го, затем из-за массовой доступности высшего образования и контрацепции начнется спад. В момент пика на планете будет 9,7 миллиарда человек, но к 2100-му — уже 8,8, то есть всего на миллиард больше, чем сегодня. При этом доля людей старше 80 лет увеличится почти в шесть раз.

Такие выводы — результат изучения данных не о рождаемости, а о когортной фертильности женщин. То есть о среднем количестве детей, рожденных матерями, не достигшими определенного возраста, в данном случае пятидесяти лет.

Всего в работе использовали сведения о жительницах 195 стран. Опираясь на это, ученые подсчитали: к концу нынешнего века в 183 государствах на свет появится меньше детей, чем необходимо для воспроизводства.

Максимальные потери понесут Япония, Италия, Испания, Таиланд и Южная Корея — там население уменьшится вдвое. В России — до 106 миллионов. Проблемы возникнут даже у Китая: к 2100 году в стране останется лишь 732 миллиона человек. Рождаемость упадет и в Африке. В Нигере сегодня на одну женщину приходится семь детей, к концу столетия этот показатель снизится до 1,8.

Привлечь молодых и образованных

Если сдержанный прогноз сбудется, то сами собой отпадут проблемы с недостатком питьевой воды и продовольствия, неизбежные при перенаселении планеты. В то же время высокая доля пожилого населения, вероятно, потребует перестроить нынешние политическую и экономическую системы. Они не смогут эффективно решать задачи, стоящие перед быстро стареющим обществом, предупреждают авторы работы.

Одним из возможных решений специалисты называют открытую миграционную политику развитых стран. По данным сотрудников Международного института прикладного системного анализа, результативнее всего с подобным вызовом может справиться модель, принятая в Канаде и Швеции — привлечение большого числа хорошо образованных и трудоспособных мигрантов. Такой вариант, например, позволит решить проблему старения европейского населения.