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Военкоры из трех стран удостоились премии канала RT

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Sputnik Абхазия
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В этом году обладателями премии телеканала RT стали репортеры из России, Индии и Сирии.

СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Награды канала RT за работу в зонах конфликта получили журналисты из России, Сирии и Индии.

"Сегодня RT проводит процедуру вручения премии  Khaled Alkhateb Memorial Awards в третий раз. Из-за Covid-19 мы не смогли провести памятные мероприятия, но вирус не помешает нам чествовать – пусть дистанционно – тех журналистов, которые, несмотря на пандемию, продолжают рисковать своими жизнями. Они на передовой – чтобы рассказать нам правду. Халед был одним из них", - рассказала руководитель телеканала RT Arabic Майя Манна.

Khaled Alkhateb Memorial Awards 2020 — ежегодная международная премия телеканала RT, которая вручается военным корреспондентам. Награда названа в память о погибшем под обстрелом боевиков в Сирии в 2017 году журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic.

По ее словам Майи Манна, Халеду было всего 25 лет, но он был полон решимости показать миру лицо войны, которая развязалась в его родной стране. После гибели Халеда главный редактор RT Маргарита Симонян учредила премию его имени. Эта награда – не просто память о Халеде. Ее задача - напомнить всем, что журналисты рискуют своими жизнями, чтобы донести до мира правду.

"Наша премия отмечает труд военкоров, которые каждый год ездят в горячие точки с камерой и микрофоном. Их работа не остановилась даже во время глобальной эпидемии коронавируса. Мы благодарны всем, кто подал заявки на участие, и поздравляем победителей", — сказала заместитель главного редактора RT Анна Белкина.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Мохамед Али из Сирии стал победителем в номинации "Короткое видео". Его телерепортаж "В Идлибе началось перемирие" рассказывает об обстановке в этой сирийской провинции, где в результате договорённости между Россией и Турцией вступил в силу режим прекращения огня.

Обладатель премии в категории "Длинное видео" - Александр Коневич (Россия). Журналист отмечен за серию репортажей о том, как российские военные помогают сирийским коллегам и гражданскому населению справиться с последствиями продолжающегося конфликта в стране.

Лучшей работой в номинации "Текст" признан материал Ручи Кумара (Индия). В статье "Почему Иран массово депортирует афганских беженцев" говорится о тяжелых условиях, в которых оказываются выходцы из Афганистана в Иране. Власти страны ежегодно депортируют на родину сотни тысяч человек.

Ситуация в районе Дейр-эз-Зора
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В состав жюри Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2020 вошли несколько журналистов и экспертов. Среди них военный корреспондент Евгений Поддубный, удостоенный за свою работу в Сирии и на Украине трех телевизионных премий ТЭФИ, и военкор RT Мурад Газдиев, освещавший крупные вооруженные конфликты последних лет и массовые акции протеста по всему миру.

В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба, в честь которого названа премия, медалью "За отвагу". Она была вручена его семье на первой церемонии вручения наград.



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