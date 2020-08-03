Топ-20: Forbes назвал самых богатых российских звезд

Звезды российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами в 2020 году вошли в рейтинг журнала Forbes.

СУХУМ, 3 авг — Sputnik. Музыкант и певец Сергей Шнуров вместе со своей группой "Ленинград" занял первое место в рейтинге звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами.

Доходы Шнурова составляют приблизительно 8,8 миллионов долларов.

За ним идут певцы Егор Крид и Дима Билан. По оценке Forbes их доходы составляют 6,9 миллионов долларов и 6,8 миллионов долларов, соответственно.

Рэп-исполнитель Баста расположился на четвертой строчке рейтинга с доходом в 6,6 миллионов долларов. У певца Филиппа Киркорова такой же доход - 6,6 миллионов долларов. Шестое место с доходом в 6,4 миллионов долларов занимает певица Полина Гагарина.

Группа "Би-2" с доходом в шесть миллионов долларов на седьмом месте. Затем следует Григорий Лепс (его доход, по оценкам издания, составляет 5,3 миллиона долларов) и Тимати (Тимур Юнусов). Первую десятку замыкает телеведущий Иван Ургант. Forbes расценил доходы Тимати и Урганта в 5,1 миллиона долларов. В список также вошли музыкант Сергей Жуков ("Руки вверх!"), певцы Николай Басков и Сергей Лазарев, юморист и певец Александр Ревва, актер и шоумен Дмитрий Нагиев, певец Стас Михайлов, телеведущий Максим Галкин, певец Валерий Меладзе и певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт).

Как сообщает Forbes доходы всех лиц из составленного списка были бы выше в среднем на 12,5 процента, если бы не запрет на проведение массовых мероприятий. Он был введен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Доходы звезд считались за период с 1 мая прошлого года по 30 апреля нынешнего года.