Модернизация погранпоста и безопасность: в Сочи обсудили ситуацию на границе с Абхазией

Глава Сочи Алексей Копайгородский провел совещание с представителями силовых структур и предприятий туристических отраслей курорта.

СУХУМ, 5 авг - Sputnik. На совещании в мэрии Сочи с участием главы города Алексея Копайгородского обсудили меры обеспечения безопасности при пересечении границы с Абхазией и дальнейшую модернизацию пограничного поста "Адлер", сообщается на сайте администрации Сочи.

В ходе встречи обсуждалась проблема очередей и автомобильных заторов на подъездных путях к пропускному посту "Адлер".

В связи возобновлением экскурсионной деятельности и высокой нагрузкой на пограничный пункт, Алексей Копайгородский отметил важность неукоснительного соблюдения требований режима повышенной готовности.

"Мы фиксируем ежедневное увеличение трафика. Очень важно соблюдать здесь масочный режим и социальную дистанцию. Это необходимо для того, чтобы не допустить образования очага заболеваемости. Нужно обязательно информировать жителей и туристов о необходимости выполнять рекомендаций Роспотребнадзора при пересечении границы", - подчеркнул Копайгородский.

Два года назад на пропускном пункте был открыт дополнительный терминал, полоса контроля, а также зоны проверки паспортов. Кроме того, выделили специальный проезд для автобусов. Такие меры позволили увеличить пропускную способность в несколько раз.

На совещании в мэрии Сочи обсудили дальнейшую модернизацию пограничного поста "Адлер". Старт реконструкции помещений погранпоста и прилегающей территории запланирован на 2021 год.