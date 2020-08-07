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Первая в мире: Россия зарегистрирует вакцину от коронавируса

© Foto / Пресс-служба Минобороны РФ
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (776)
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Sputnik Абхазия
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Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня.

СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Российская вакцина, разработанная центром Гамалеи, пройдет регистрацию 12 августа, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.

Первыми привьют врачей и пожилых людей, сообщил замглавы Минздрава России Олег Гриднев.

"Сейчас идет последний этап, третий. Ее испытания — это крайне важно. Мы должны понимать, что вакцина должна быть безопасной. Первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди", — сказал Гриднев журналистам в Уфе на открытии корпуса онкоцентра.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что массовую вакцинацию в России планируют начать в октябре. По его словам, все расходы покроют из госбюджета.

В ходе исследования с участием 38 добровольцев подтвердилась ее безопасность. Отмечалось, что у всех испытывающих вакцину выработался иммунитет к инфекции.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (776)


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