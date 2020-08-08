Высокий уровень пожароопасности ожидается в Сочи

В среднем в сутки российско-абхазскую границу пересекают до 30 тысяч человек и шести тысяч транспортных средств.

После того, как депутат Левон Галустян победит коронавирус и выйдет из самоизоляции, он планирует отстаивать свое право на конфиденциальность.