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Высокий уровень пожароопасности ожидается в Сочи

© Sputnik / Игорь Онучин
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Sputnik Абхазия
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Администрация города просит соблюдать все меры предосторожности жителей и гостей курорта. Также строго запрещено разводить костры, поджигать бытовые отходы и сухую траву.

СУХУМ, 8 авг – Sputnik. Жителей и гостей Сочи предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности 8 и 9 августа, сообщается на сайте администрации города.

"Ожидается высокий уровень пожароопасности 4-5 класса. На территории Сочи прогнозируют пожароопасность 3 класса", - передает центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды города Сочи.

Согласно классификации пожарной опасности лесов, 3 класс является средним, 4 - высоким , 5 - чрезвычайным.

На данный момент соблюдается усиленный режим работы всех спецслужб города.

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