Высокий уровень пожароопасности ожидается в Сочи

СУХУМ, 8 авг – Sputnik. Жителей и гостей Сочи предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности 8 и 9 августа, сообщается на сайте администрации города.
"Ожидается высокий уровень пожароопасности 4-5 класса. На территории Сочи прогнозируют пожароопасность 3 класса", - передает центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды города Сочи.
Согласно классификации пожарной опасности лесов, 3 класс является средним, 4 - высоким , 5 - чрезвычайным.
На данный момент соблюдается усиленный режим работы всех спецслужб города.
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