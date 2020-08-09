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Выборы президента начались в Белоруссии

© Sputnik Виктор Толочко
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Sputnik Абхазия
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Избирательные участки открываются в 08:00 и будут работать до 20:00, после чего начнется подсчет голосов. Центризбирком обещает огласить предварительные итоги выборов утром в понедельник.

СУХУМ, 9 авг - Sputnik. В Белоруссии открылись избирательные участки для голосования на президентских выборах, сообщает Sputnik Беларусь.

В избирательном бюллетене – имена пяти кандидатов: Светланы Тихановской, Андрея Дмитриева, Сергея Черечня, Анны Канопацкой и действующего главы государства Александра Лукашенко.

С 4 августа в стране прходило досрочное голосование, явка избирателей на котором, по данным Центризбиркома, составила 41,70%.

Для участия в голосовании необходимо прийти на участок по постоянному месту жительства с паспортом либо другим документом, по которому можно голосовать: военному билету, водительскому удостоверению либо справке из милиции об утрате паспорта.

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