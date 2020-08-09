Еще 105 случаев заболевания COVID-19 выявлено за сутки на Кубани

На 9 августа в мире зафиксировано 19 823 546 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 99 108 человек. В России за сутки подтверждено 5 189 случаев коронавируса.

СУХУМ, 9 авг - Sputnik. В Краснодарском крае за сутки подтверждено 105 случаев коронавирусной инфекции, сообщается на сайте администрации Кубани.

"16 заболевших выявлено в краевой столице. 10 случаев зафиксировано в Сочи, восемь – в Кавказском районе, по семь – в Новороссийске и Усть-Лабинском районе. По шесть заболевших в Динском, Выселковском и Северском районах. Пять человек заболели в Кущевском районе, по четыре – в Каневском, Кореновском и Славянском. Три случая подтверждено в Геленджике. По два – в Мостовском, Красноармейском, Калининском, Брюховецком, Крыловском районах. По одному заболевшему в Армавире, Горячем Ключе, Белореченском, Ейском, Тихорецком, Староминском, Новокубанском, Приморско-Ахтарском районах", - говорится в сообщении.

Общее число заболевших на Кубани на сегодняшний день – 9278 человек, из них 686 детей. Выздоровели 8054 пациента, в том числе за последние сутки 189 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 44 пациента, еще двое – на ЭКМО, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

"Несмотря на все усилия врачей, в крае скончались 129 человек с инфекцией, в том числе один – за последние сутки. 79-летний житель Краснодара был госпитализирован 27 июля. Спасти его не удалось", - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В медицинские организации региона с подозрением на коронавирус обратились 26228 человек, из них 3317 детей. Продолжают стационарное лечение 3468 человек, из них 134 ребенка. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся 5464 человека, включая 661 ребенка.