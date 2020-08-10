Выборы президента Белоруссии: главное

В воскресенье в Белоруссии прошли выборы президента. По предварительным итогам, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов.

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Выборы президента Белоруссии состоялись в воскресенье 9 августа. На пост главы государства претендовали Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень.

Всего было образовано 5767 участков для голосования, из них 44 – за границей, они работали в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах.

К 12:53 в воскресенье выборы состоялись по явке, проголосовали 50% избирателей. К вечеру в ЦИК Белоруссии заявили о нехватке бюллетеней на некоторых участках.

"Ряд участков сигнализирует нам о том, что не хватает избирательных бюллетеней. В принципе никто не рассчитывал на такую явку, поэтому идет переброс с одних избирательных участков на другие", — заявила глава ЦИК Лидия Ермошина.

Данные exit poll были известны уже в 20:06. Согласно им Лукашенко получил 79,7%, Тихановска - 6,8%, Канопацкая - 2,3%, Дмитриев -1,1%, Черечень - 0,9%. Против всех проголосовали 9,2%.

К 20:19 Центризбирком опубликовал первые данные по президентским выборам.

По словам главы ЦИК Лидии Ермошиной, к тому моменту Лукашенко лидировал в пяти регионах, за него проголосовали 82 процента избирателей. У Тихановской - около пяти процентов голосов.

Ермошина призвала проигравших кандидатов спокойно принять поражение и не волновать массы. Она также заявила, что негативно относится к продлению голосования на некоторых участках в Минске. По ее словам, окончательные итоги выборов подведут в пятницу.

В 09:00 в понедельник Ермошина сообщила, что действующий президент Александр Лукашенко, по предварительным итогам, набирает на выборах президента 80,23% голосов.

Протесты

Сразу после закрытия избирательных участков в 20:00 в центре белорусской столицы, Минске, начали собираться люди, небольшие группы потянулись к стеле "Минск – город-герой".

Вечером в воскресенье массовые несанкционированные акции протеста начались и в ряде городов Белоруссии.

Уже к 22:00 группы протестующих столкнулись с представителями правоохранительных органов. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков.

Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В ходе акций есть пострадавшие, нескольких человек доставили в больницу.

В центре Минска митингующие пытались "отбить" задержанных протестующих у правоохранительных органов. Произошли столкновения с ОМОНом.

При этом в МВД Беларуси заявляли, что в интернете распространяются недостоверные данные о протестах.

"Много из того, что пишется в интернете, не соответствует действительности", – сообщили в пресс-службе.

Ночью в Минске из порядка 20 грузовиков высадилась большая группа внутренних войск.

В результате столкновений пострадали люди. Пострадавших доставляли в Больницу скорой медицинской помощи в Минске, куда были вызваны дополнительные бригады реаниматологов и травматологов.

По данным правозащитников, ночью в Минске погиб человек.

"Молодой человек получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью, в результате наезда на него спецтехники на проспекте Победителей", - говорится в сообщении правозащитного центра "Весна".

При этом официальных данных от МВД и Минздрава о погибшем нет.

В Следственном комитете Белоруссии заявили, что по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении парвоохранителей в Беларуси возбуждены уголовные дела.

Организаторам и участникам беспорядков грозит до 8 и 15 лет лишения свободы.

СМИ пишут, что в Минске и регионах задержано порядка 100 человек.