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В России за сутки выявлено 5 118 новых случаев коронавируса

© Sputnik Тимур Батыршин
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (779)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200810/1030726354/V-Rossii-za-sutki-vyyavleno-5-118-novykh-sluchaev-koronavirusa.html

Всего на сегодняшний день в России выявлено 892 654 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 5 118 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по защите населения от COVID-19.

Из вновь выявленных случаев 26,5% не имели клинических проявлений болезни.

Зафиксировано 70 летальных исходов, полностью выздоровело 3 259 человек. За весь период установлено 15 001 летальный исход, выздоровел 696 681 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 134 человека. Из них 38 выздоровели и трое пациентов умерли.

Восьмого августа оперштаб сообщил о первом туристе в Абхазии, у которого был диагностирован коронавирус. Он был вывезен для лечения в Россию.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (779)


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