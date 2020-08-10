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Посол России в Белоруссии: Пегов будет освобожден в ближайшие 10-15 минут

© Sputnik / Viktor Tolochko
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200810/1030731308/Posol-Rossii-v-Belorussii-Pegov-budet-osvobozhden-v-blizhayshie-10-15-minut.html

Журналист Семен Пегов, по слова посла России в Белоруссии, уже завтра сможет вернуться на родину.

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Задержанный в Белоруссии российский журналист Семен Пегов будет отпущен в ближайшие 10-15 минут, сообщил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев, пишет РИА Новости.

"Сообщаю, что буквально в считанные, ближайшие 10-15 минут Семен Пегов и Дмитрий Лосенко будут отпущены. Они в сопровождении консула разместятся сегодня в Минске", - сказал Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24".

О задержании журналиста Семена Пегова во время протестов в Минске 9 августа сообщил корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.

На действие белорусских властей в отношении российских журналистов, в том числе Пегова, отреагировала главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Она призвала власти Белоруссии и лично президента республики Александра Лукашенко освободить задержанных журналистов.

Союз журналистов Абхазии также выступил с призывом к властям Белоруссии немедленно освободить журналистов, в том числе их бывшего коллегу Семена Пегова.

Семен Пегов – поэт, военный корреспондент российских федеральных телеканалов, создатель и руководитель проекта WarGonzo. Родился в 1985 году, публиковался в российских альманахах "Под часами", "Персона" и "Современники". Лауреат Пушкинского фестиваля "С веком наравне-2008", участник Форума молодых писателей "Липки-2011". Семен Пегов с 2008 по 2013 годы жил и работал в Сухуме в телекомпании "Абаза-ТВ", писал для изданий "Нужная газета", "Чегемская правда", "Новый день".



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