Иностранным студентам стало проще работать в России

В Россотрудничестве рассказали о новом онлайн-сервисе, который поможет бороться с нелегальным трудоустройством студентов из СНГ.

Иностранные студенты в России теперь могут устроиться на работу по специальности без оформления каких-либо документов. Отныне им не нужны ни разрешения, ни патенты. Благодаря поправкам в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ" студенту-иностранцу достаточно прийти на собеседование со справкой из университета.

Данные новшества вступили в силу 5 августа. А ровно через неделю в агентстве "Россотрудничество" рассказали, какие дополнительные проекты для студентов-иностранцев повлек за собой обновленный закон. Sputnik выяснял, как ведомство собирается помогать студентам найти работу по специальности.

Данара Курманова, Sputnik

Без вреда для учебы

Чем хороши новые поправки? Отныне иностранный студент, учащийся в России, может начать выстраивать карьеру прямо с первого курса. "Для студентов-иностранцев стал доступен российский рынок труда. Вопрос лишь в их успешности", - объяснил Sputnik руководитель "Россотрудничества" Евгений Примаков.

По мнению Примакова, возможность работать по специальности отдаляет студентов от случайных подработок, не связанных с будущей профессиональной деятельностью. Ведь если работа по специальности дает молодежи практический опыт и базу для научных исследований, то сфера обслуживания, в которой до сих пор чаще всего трудились студенты, наоборот, мешает учиться качественно.

"Возникает вопрос: для чего все эта история? Студент приехал учиться, а через полгода идет подрабатывать в такси", - говорит Примаков и отмечает: в таких условиях не до подготовки к занятиям.

Риски все-таки есть

Подработка в период учебы – это нормальная практика для студентов, особенно если она позволяет лучше узнать будущую профессию. Практические навыки помогут молодежи избежать проблем с трудоустройством после выпуска из университета, так как не стоит забывать: многие компании ищут специалистов хотя бы с минимальным опытом. Однако новые поправки несут в себе и определенный риск – нелегальное трудоустройство, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

"Важно, чтобы при найме студентов работа оформлялась легально, соблюдались законы о труде и техника безопасности, а также велись социальные отчисления. Все это можно обеспечить, организуя централизованные процессы найма и поиска работы через сотрудничество бизнеса и факультетов", - говорит Мендкович.

В "Россотрудничестве" тем временем отмечают: агентство уже обсуждает с крупными университетами варианты помощи студентам в поисках работы. "На днях мы были в Орле и говорили о том, что медицинские вузы могли бы посодействовать выпускникам при трудоустройстве в лечебные заведения. Самим туда устроиться не так-то просто", - отмечает Евгений Примаков.

Бумаги больше не нужны

С позицией Примакова согласен Бехбуди Рафиков, хирург-ординатор из Узбекистана. На родине, в Самарканде, Бехбуди считался одним из самых перспективных студентов – был старостой студенческого научного общества, его исследованиями заинтересовались международные медицинские журналы. Проходить ординатуру Бехбуди решил за рубежом, и его выбор пал на Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени Никифорова.

"Преимущества российского образования очевидны: это высокое качестве за приемлемую цену и общая история, - обосновал свой выбор молодой специалист. – Но я хотел еще и работать. Во время пандемии из-за перепрофилирования многих больниц возросла нагрузка на наш центр. Минздрав допустил ординаторов к работе в качестве стажеров под руководством старших хирургов, и мы получили колоссальный опыт. Для врача практика бесценна".

Так Бехбуди Рафиков стал задумываться о поиске работы, но его останавливала лишь одна деталь – необходимость собрать огромный пакет документов. "Я понял, что у меня не будет времени на учебу, пока я буду оформлять все эти бумаги, - говорит он. – А сейчас, когда я узнал о новом законе, радовался. У меня появилась возможность работать. Уверен, так думаю не я один, так что Россию ожидает наплыв иностранных студентов".

Всем поможет суперсервис

Чтобы помочь студентам-иностранцам найти работу, "Россотрудничество" запустит еще один образовательный суперсервис на портале Госуслуг. Об этом Sputnik рассказал заместитель руководителя ведомства Павел Шевцов.

Один из сервисов в сфере образования работает уже с 20 июня 2020 года. Называется он "Поступление в вуз онлайн". Благодаря этой услуге абитуриент может подать документы в любой университет России, не выходя из дома. А новый суперсервис будет рассчитан на иностранных студентов, уже обучающихся в российских вузах.

"В полной мере он заработает к концу следующего года. Благодаря сервису мы будем видеть всех студентов – не только тех, кто учится в России по квоте, но и тех, кто поступил по контракту, - говорит Павел Шевцов. – Сервис также отображает место обучения и успеваемость студента".

Важно, чтобы студенты понимали – никто не собирается следить за ними через сервис, уточняет Шевцов. Информация об успеваемости пригодится Министерству труда и компаниям при отборе талантливых студентов на работу. Кроме этого, данные сервиса помогут "Россотрудничеству" анализировать, какие города и университеты наиболее популярны среди иностранцев.

"Мы будем загружать в сервис информацию о регионах, потому что обычно абитуриент много знает об университетах Москвы или Санкт-Петербурга, но почти ничего - о маленьких городах, которые тоже могут обеспечить качественное образование. Поэтому данный пробел надо восполнять", - сказал Павел Шевцов.

Переход к стипендиям

Однако не все должны подрабатывать. Кто-то слишком погружен в науку, и в таком случае перед студентом возникает банальная необходимость работать, чтобы обеспечить себя. С желанием набраться опыта такая подработка ничего общего не имеет, считает Павел Шевцов.

"Мы уже обсуждаем, что "Россотрудничеству" нужны не только квоты, но и формат, когда абитуриент может выиграть стипендию на образование, а она покрывает и расходы на перелет, и базовое проживание", - говорит он.

Во многих университетах России сейчас действуют департаменты по трудоустройству студентов выпускных курсов. Будущий дипломат-международник, армянская студентка Эдита Степанян благодаря помощи университета сначала устроилась на практику в комитет по энергетике Государственной думы, а затем ей предложили должность ассистента.

"Конечно, отчасти совмещать работу и учебу помогают обстоятельства. В марте все организации закрыли на карантин в связи с эпидемиологической ситуацией. В результате мы до сих пор учимся и работаем в дистанционном формате. Но и без таких условий я успевала бы справляться везде, потому что это была моя мечта – работать в данном учреждении. Так что поправки в законодательство заставляют иностранных студентов лишь с большей мотивацией отнестись к учебе".