Смерчи от Анапы до Магри: в Краснодарском крае ожидается ухудшение погоды

Оперативные службы города Сочи переведены на усиленный режим работы. Администрация настоятельно просит жителей и гостей курорта соблюдать правила безопасности.

СУХУМ, 13 авг - Sputnik. В четверг 13 августа на территории Краснодарского края ожидается резкое ухудшение погоды.

"В течение суток 13 августа в Краснодарском крае ожидаются неблагоприятные погодные условия. Специалисты прогнозируют усиление ветра до 20 метров в секунду, сильный дождь, ливень с грозой и градом, а также формирование смерчей над морем на участке от Анапы до Магри", - сообщает администрация города Сочи.

Глава Сочи Алексей Копайгородский распорядился перевести все оперативные службы на усиленный режим работы. Во избежание несчастных случаев спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все необходимые меры предосторожности.

За обстановкой в городе будут следить главы внутригородских районов и сельских округов, специалисты службы спасения, Кубань-СПАСа, "Водостока" и дорожных служб.

Жителям и гостям курорта спасатели рекомендуют принять все меры для сохранности своего имущества, воздержаться от отдыха вблизи водоемов и не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.