Протесты не утихают: что происходит в Белоруссии

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов.

С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.

Протесты четверга

Массовая акция протеста против жестких действий силовых органов Белоруссии проходит в Минске в четверг возле станции метро "Пушкинская", ее участники несут с собой цветы.

Несколько дней назад на станции метро "Пушкинская" в ходе протестов погиб мужчина - по данным МВД Белоруссии, он попытался бросить в сторону правоохранителей неустановленное взрывное устройство. С тех пор эта точка в Минске стала негласным мемориалом для жителей города, они несут сюда цветы, воздушные шары, мягкие игрушки.

В Бресте весь день проходит мирная акция протеста, в ней приняли участие сотни девушек, передает Sputnik Беларусь.

"В Бресте акция солидарности проходила на проспекте Машерова. И сегодня она была более многочисленной, чем вчера. В ней приняли участие сотни молодых брестчанок, которые начали выстраиваться у ЦУМа уже около 8.30 утра (совпадает с мск), держа в руках цветы", - говорится в сообщении.

Работники белорусской железной дороги вышли на акцию протеста в Минске.

Железнодорожники встали с плакатами на путепроводе, идущем через пути главного железнодорожного вокзала, а также у соседнего ДК Железнодорожников. К акции примкнули местные жители. Железнодорожники скандируют "БЧ! БЧ!" ("белорусская чугунка"), а также "Уходи!"

Около двухсот медиков вышли на акцию против насилия в белорусском Гродно, акции проходят и в других городах страны.

Международная реакция

Москва обеспокоена ситуацией в Белоруссии после президентских выборов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы внимательно следим за событиями, которые происходят в последние дни в Белоруссии. Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушением порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов, которые имели место после состоявшихся президентских выборов", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии предложили свое посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии.

"Изоляция - это не путь к процветанию и развитию какой-либо нации. Мы готовы предложить наше посредническое участие для достижения мирного урегулирования в Белоруссии и укрепления независимости и суверенитета Белоруссии", - говорится в распространенном в четверг совместном обращении глав четырех государств.

Украинская партия "Голос" требует созвать внеочередную сессию Верховной рады для принятия постановления с оценкой происходящих событий в Белоруссии, заявила зампредседателя политсилы Инна Совсун.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев даст оценку итогам президентских выборов в Белоруссии после их официального объявления.

Власти Белоруссии не стремятся к диалогу с демонстрантами, а заинтересованы лишь в том, чтобы быстро разогнать протесты, считают независимые эксперты ООН по правам человека, которые в четверг опубликовали свое заявление в связи с протестами, начавшимися в стране после выборов белорусского президента.

"Мы возмущены полицейским насилием в отношении мирных демонстрантов и журналистов. Силы безопасности, похоже, не стремятся к диалогу с демонстрантами и не позволяют им реализовать свое право на свободу мирных собраний. На видеозаписях также видно, как полицейские и мужчины в штатском беспорядочно избивают прохожих, в том числе несовершеннолетних и добровольных фельдшеров", - отмечается в заявлении.

Эксперты ООН полагают, что вместо того, чтобы стремиться к диалогу с целью положить конец кризису в стране после выборов, "власти, похоже, заинтересованы лишь в том, чтобы быстро разогнать протесты и арестовать как можно больше людей".

"Реакция сил безопасности на мирные протесты была очень жесткой, с частым применением чрезмерной, ненужной и неизбирательной силы. Около 300 человек получили ранения и, по сообщениям, два человека погибли. Фактические потери могут быть выше, поскольку местонахождение десятков людей, задержанных полицией, остается неизвестным", - подчеркивается в документе.

По данным ООН, в Белоруссии было задержано по меньшей мере 6700 человек, несмотря на то, что демонстрации проходили, в основном, мирно. Эксперты выразили обеспокоенность в связи с тем, что многие из задержанных, как сообщается, были избиты или подвергнуты иному жестокому обращению во время содержания под стражей.

Документ подписали специальный докладчик по вопросу о праве на мирные собрания и ассоциации Клемент Ньялетсосси Воуле, специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в Белоруссии Анаис Марин, спецдокладчик по вопросу о положении правозащитников Мэри Лоулор, специальный докладчик по вопросу о свободе мнений и их свободном выражении Ирен Хан и специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях Аньес Калламар.

Ситуация с журналистами

Более 20 журналистов остаются задержанными в Белоруссии, всего с 9 августа были задержаны 68 репортеров, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

Отмечается, что также было зафиксировано 29 фактов насилия против журналистов.

В ходе протестов в Белоруссии зафиксированы многочисленные случаи силового воздействия на журналистов. В частности, сотрудники ОМОНа в Минске побили дубинками водителя и журналиста белорусской "Комсомольской правды", причем последний был в жилете с надписью "Пресса", представился и показал аккредитацию. Во вторник силовики напали на троих журналистов русской службы Би-би-си в Минске, причем, по утверждению СМИ, у всех сотрудников были аккредитации, выданные МИД Белоруссии, все были в опознавательных жилетках и с удостоверениями. Также, по данным Белорусской ассоциации журналистов, в Минске с применением силы задержали двух сотрудников портала Onliner.

Ранее в другие дни сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева, журналиста Znak.com Никиты Телиженко, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналистов Sputnik Беларусь Евгения Олейника и Инны Гришук, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова и его оператора Владислава Зиздока. Во время задержания к ним применили физическую силу. Некоторым, после того, как их отпустили, запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Шесть журналистских организаций Швеции в открытом письме обратились к правительству страны с просьбой повлиять на правительство Белоруссии, где в ходе протестов были задержаны почти 70 журналистов.

Министерство информации Белоруссии в пятницу проведет встречу с журналистами, на которой будут обсуждаться их обращения по поводу работы на фоне продолжающихся в республике протестных акций, заявил РИА Новости в четверг министр информации Игорь Луцкий.

"В пятницу будет встреча со СМИ. Есть обращения по поводу работы журналистов в министерство информации, в этой связи я решил, что нужно такую встречу организовать. В том числе пойдет речь о работе на фоне протестных акций", - заявил Луцкий.

В целом, по словам собеседника агентства, будут обсуждаться вопросы "текущей обстановки".

По данным Sputnik Беларусь и РИА Новости.