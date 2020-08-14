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Сбербанк России опроверг отмену бесплатных СМС о переводах

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200814/1030758481/Sberbank-Rossii-oproverg-otmenu-besplatnykh-SMS-o-perevodakh.html

В банке пообещали, что не будут вводить новых тарифов или комиссий. Кроме того, бесплатным останется и получение одноразовых паролей в СМС-сообщении.

СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Сбербанк России опроверг введение дополнительной платы за уведомления о переводах от других физических лиц, об этом сообщила пресс-служба банка в своем Telegram-канале.

"Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать технические СМС-сообщения (не содержащие баланс счета) о переводах от других физлиц в прежнем режиме", — заверили в кредитной организации.

Ранее появилась информация об отмене бесплатной рассылки СМС и пуш-уведомлений о переводах на дебетовые карты. Уточнялось, что для получения информации о транзакциях придется подключить платный сервис "Мобильный банк" стоимостью 60 рублей для стандартных карт.


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