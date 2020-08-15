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Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии

© Sputnik / Сергей Гунеев
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200815/1030761295/Lukashenko-obsudil-s-Putinym-situatsiyu-v-Belorussii.html

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в субботу обсудили по телефону ситуацию, "которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь", сообщило белорусское госагентство "Белта" со ссылкой на пресс-службу главы республики.

"Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу Лукашенко провел в Минске  совещание с членами правительства, на котором заявил, что акции протеста в стране якобы финансируются из-за рубежа, а события в Белоруссии угрожают не только ей, но и другим странам СНГ.

"Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси. Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак… Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились", - подчеркнул президент.

Детали разговора Лукашенко и Путина пока неизвестны.


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