Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в субботу обсудили по телефону ситуацию, "которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь", сообщило белорусское госагентство "Белта" со ссылкой на пресс-службу главы республики.

"Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу Лукашенко провел в Минске совещание с членами правительства, на котором заявил, что акции протеста в стране якобы финансируются из-за рубежа, а события в Белоруссии угрожают не только ей, но и другим странам СНГ.

"Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси. Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак… Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились", - подчеркнул президент.

Детали разговора Лукашенко и Путина пока неизвестны.