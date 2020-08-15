Произведена первая партия российской вакцины от коронавируса

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".

СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Первая партия вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи, произведена в субботу, сообщила пресс-служба Минздрава России.

"Произведена первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России",- говорится в сообщении.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что на данный момент фонд получил заявки на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса, которая была зарегистрирована первой в мире, более чем из 20 стран.

При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко завил, что производство вакцины от коронавируса будет ориентировано в первую очередь на внутренний рынок, но отметил, что переговоры об экспорте российских технологий за рубеж ведутся.