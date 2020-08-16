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Празднование Дня Независимости в Минске

Митинг в поддержку Лукашенко пройдет в Минске

© Sputnik / Егор Еремов
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Sputnik Абхазия
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По данным МВД Белоруссии, в результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции, возбуждено более 90 уголовных дел. Задержали почти семь тысяч участников несанкционированных акций.

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Общественная организация "Белая Русь" намерена 16 августа провести в Минске "митинг солидарности" в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщается на странице организации в Facebook.

"В воскресенье в 12:00 на столичной площади Независимости, у Дома правительства, пройдет митинг солидарности. Сугубо мирный. На нем соберутся силы, поддерживающие государственный курс", - говорится в заявлении "Белой Руси".

На митинге, как утверждается, соберутся "все те, кому дорога родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря". "В общем, с нами - вся конструктивная Беларусь", - заявили в организации.

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. На втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.

© Видео РИА Новости
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После закрытия избирательных участков в стране начались несанкционированные акции протеста. Силовики жестко подавляли их, используя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

Протесты 13-14 августа в большинстве своем носили мирный характер. Так, 14 августа состоялась многотысячная манифестация у Дома правительства в Минске, где в том числе располагается ЦИК Белоруссии. Митингующие требовали пересчета голосов и отставки Лукашенко, обошлось без задержаний.

Один человек, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.


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